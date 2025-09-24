Nicușor Dan i-a primit la Cotroceni pe reprezentanții Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei. Care a fost tema discuţiilor

Președintele României a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, o delegaţie din care au făcut parte reprezentanţii companiei Airbus şi ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei în România. Sursa foto: Nicuşor Dan/X

Președintele României a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, o delegaţie din care au făcut parte reprezentanţii companiei Airbus şi ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei în România. Discuțiile s-au axat pe colaborarea în apărare, în contextul programului european SAFE.

"Astăzi am avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București.

Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene.

România are o tradiție solidă în industria aeronautică și este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore. Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, a postat președintele Nicușor Dan într-un mesaj pe X.

UE va finanța înzestrarea Armatei Române

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus, săptămâna recută, că România este o ţară sigură, „un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti” şi a adăugat că Uniunea Europeană va finanţa, printr-un program de împrumuturi numit SAFE, achiziţia de armament pentru înzestrarea Armatei.

Întrebat dacă România are în vedere achiziţia de armament pentru înzestrarea Armatei, Moşteanu a menţionat Programul SAFE.



„Avem această oportunitate de finanţare care se cheamă Programul SAFE, prin care Uniunea Europeană va finanţa achiziţia de armament şi pentru următorii ani în armament şi mobilitate militară, în partea de drumuri, autostrăzi, căi ferate, poduri. Nu sunt bani gratis, este un împrumut în condiţii foarte bune pe care România nu l-ar putea lua altfel şi aici avem în vedere să producem şi drone”, a afirmat Moşteanu.