Nicușor Dan i-a scris lui Donald Trump după nominalizarea noului ambasador SUA: „Împreună vom realiza proiecte majore”

Președintele ales al României, Nicușor Dan, i-a scris lui Donald Trump un mesaj în care i-a mulțumit pentru nominalizarea noului ambasador american la București, Darryl Niremberg. Dan îi transmite președintelui SUA că este pregătit să colaboreze cu administrația americană „pentru a consolida în continuare Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite”.

„Aș dori să-i mulțumesc președintelui Trump pentru conducerea sa puternică și angajamentul față de relația dintre România și Statele Unite, precum și pentru nominalizarea domnului Darryl Niremberg în funcția de ambasador al Statelor Unite în România.

Îi transmit felicitările mele domnului Niremberg pentru nominalizarea sa.

Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu președintele Trump și administrația sa pentru a consolida în continuare Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite.

Țările noastre sunt legate de decenii de cooperare, susținută de valori comune și interese comune. Sunt pe deplin încrezător că, împreună, vom realiza proiecte majore care vor aduce o mai mare securitate și prosperitate popoarelor noastre”, a scris Nicușor Dan.

