Nicușor Dan îi cheamă miercuri la Cotroceni pe liderii partidelor din fosta coaliție pentru Legea salarizării

Marți, la Palatul Cotroceni, sunt programate discuții între consilierul prezidențial Radu Burnete și experții partidelor politice implicați în elaborarea proiectului de lege. FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan urmează să se întâlnească miercuri cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru a tranșa forma finală a proiectului Legii salarizării unitare, într-o discuție care ar putea scoate la iveală noi tensiuni și puncte de divergență între partidele implicate, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Consultările cu liderii partidelor politice vor avea loc după ce, marți, la Palatul Cotroceni, sunt programate discuții între consilierul prezidențial Radu Burnete și experții partidelor politice implicați în elaborarea proiectului de lege.

Noile runde de consultări de la Palatul Cotroceni vin într-un moment tensionat între PNL și PSD, după ce Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații nu vor susține forma actuală a proiectului, în timp ce premierul Ilie Bolojan a avertizat că nivelul salarizării bugetarilor este limitat de posibilitățile actuale ale economiei. Proiectul Legii salarizării unitare ar urma să fie depus miercuri sau cel târziu joi în Parlament, ceea ce pune presiune pe liderii partidelor să ajungă rapid la un acord asupra formei finale.

Nici UDMR nu va vota forma actuală a legii

Calculul politic se complică însă și mai mult, după ce surse din UDMR au transmis pentru Antena 3 CNN că forma actuală a proiectului nu va fi susținută la vot nici de Uniune, invocând "probleme uriașe” în textul legii. Astfel, presiunea crește pentru găsirea unui compromis înainte de depunerea proiectului în Parlament.

Sorin Grindeanu a spus, luni, într-o conferință de presă, că noua variantă a legii salarizării unitare „taie din banii profesorilor, medicilor şi militarilor”, prin urmare, „este exclus ca PSD să susțină această variantă”.

El a precizat că propunerile sindicatelor și patronatelor pentru viitoarea lege a salarizării vor fi centralizate sub forma unor amendamente.

„PSD lucrează împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte anvelopa bugetară. PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea. Este exclus ca PSD să susțină această variantă”, a precizat Sorin Grindeanu.

Criticile formulate de Sorin Grindeanu

Acesta a criticat întârzierea proiectului, afirmând că legea, inclusă în Cererea de plată nr. 6 a PNRR, este complexă, dar că Guvernul Bolojan a avut la dispoziție trei luni pentru a o trimite în Parlament. El a subliniat că, la sfârșitul lunii iulie, proiectul nu a fost încă depus.

„Suntem la sfârșitul lunii iulie. Înțeleg că trebuie să fie de vină tot Ciolacu și tot Ciucă sau cine o fi din trecut. Doar că astăzi, când vorbim, n-avem o lege. De asemenea, domnul Pîslaru, cred că tot la începutul lunii mai, în guvern, a aprobat o notă prin care își dădea termene singur cu legea salarizării. Când va fi trimisă, când se va termina dezbaterea în Parlament, când va fi votată, când va ajunge să fie promulgată. Domnul Pîslaru a făcut lucrul ăsta în Guvern. Deocamdată suntem în 20 iulie, de Sfântul Ilie, și nu avem legea în Parlament, fără nicio legătură cu Ilie”, a afirmat Grindeanu.

Pe de altă parte, premierul interimar, Ilie Bolojan, a avertizat luni, la ședința PNL, că România riscă să piardă 770 de milioane de euro dacă Legea salarizării nu va fi adoptată.

„Proiectul în forma în care este acum este maximul posibil, ceea ce poate fi suportat de economia României”, a afirmat Bolojan, subliniind că „începând cu data de 1 ianuarie, va fi inevitabil făcută o indexare a fondului de salarii, care va consuma oricum anvelopa pe care o avem”.

Bolojan a spus că proiectul Legii salarizării a ajuns la o variantă maximală, cu o anvelopă de creștere de 12,1 miliarde de lei, acceptată de principiu de Comisia Europeană, cu condiția adoptării unor măsuri compensatorii pentru creșterea veniturilor sau reducerea cheltuielilor.

„Dacă se va ajunge la o formulă finală, este foarte bine. Dacă nu, din punctul nostru de vedere, proiectul în forma în care este acum este maximul posibil, ceea ce poate fi suportat de economia României și ceea ce poate fi acceptat de Comisia Europeană, astfel încât acest jalon să fie considerat îndeplinit”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan susține că Legea e limitată de condiții bugetare

Bolojan a subliniat că „nu putem depăși cheltuielile de salarii peste ponderea pe care o avem astăzi din PIB”.

„Guvernul, prin miniștrii care sunt și parlamentari, va depune proiectul de lege în forma în care a fost elaborat, pe baza discuțiilor pe care le-am avut cu sindicatele. Am avut și o întâlnire la sediul PNL cu sindicatele pe această temă. Deci, fiind nu o formă perfectă, ca să ne înțelegem foarte bine, și fiind maximul posibil în condițiile date, acest proiect de lege ar putea fi depus la mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, cel mai târziu”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că proiectul este limitat de mai multe condiții bugetare. Cheltuielile cu salariile nu pot depăși ponderea actuală de 8,1% din PIB și nici ritmul de creștere al PIB-ului net, estimat la 7,3% pentru anul viitor.

Premierul a precizat, de asemenea, că reforma trebuie construită astfel încât angajații care au deja salarii peste nivelurile rezultate din noua grilă să nu piardă din venituri. Aceștia își vor păstra salariile actuale în următorii ani, urmând ca veniturile celor aflați la niveluri mai mici să crească treptat, până când îi vor ajunge din urmă.

Proteste organizate de sindicate

Amintim că luni a fost grevă de avertisment în spitalele din toată țara. O mare parte dintre angajații din sănătate au întrerupt munca timp de două ore, nemulțumiți de noua lege a salarizării.

Federația „Solidaritatea Sanitară” avertizează că proiectul Legii salarizării unitare ar putea afecta veniturile unor angajați din sistemul public de sănătate. Potrivit sindicaliștilor, noua legislație ar putea duce la scăderi salariale cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei pentru o parte dintre angajați.

PNL cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului săptămâna viitoare pentru adoptarea proiectelor de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. În ședința conducerii PNL, Ilie Bolojan a anunțat stadiul celor șase proiecte: patru au fost deja depuse la Parlament și alte două, legea privind competențele ANI și legea salarizării unitare, urmează să fie depuse săptămâna aceasta.