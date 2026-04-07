Nicușor Dan, întrebat dacă îi va cere demisia lui Bolojan la presiunea PSD: "Voi media, voi discuta ca proiectele să continue"

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, despre criza din Coaliție că dincolo de "zgomotul public", partidele au colaborat foarte bine pentru OCDE și PNRR. Întrebat dacă îi va cere demisia lui Ilie Bolojan la presiunea PSD, Președintele a subliniat că "o să împingă cu toate puterile ca cele patru partide pro occidentale să colaboreze".

"Avem o configurație parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale și reprezentanții minorităților să colaboreze, pentru ca România să își poată duce la bun sfârșit obiectivele asumate.

Dincolo de zgomotul public, aceste partide au colaborat foarte bine în privința OCDE și destul de bine în ceea ce privește PNRR. Mai sunt cinci luni în care acești bani trebuie absorbiți.

Dincolo de declarațiile și jocurile politice sau de eventualele configurații pe scena politică, important este că există oameni responsabili pentru marile obiective pe care România și le-a fixat.

Nu cred că este momentul pentru o analiză a tuturor scenariilor vehiculate. Ce pot spune este că voi media și voi purta discuții astfel încât proiectele importante ale României să continue", a declarat Nicușor Dan.

El a spus că are discuții informale cu liderii Coaliției și cu partidele în măsura în care e nevoie, dacă situația se acutizează. E un program ca săptămânal de întâlniri, a spus Nicușor Dan.

Social-democrații încearcă, în aceste zile, să renegocieze protocolul de Coaliție cu partenerii de la PNL și USR.

Surse din PSD au declarat pentru Antena 3 CNN că social-democrații sunt dispuși să renunțe la preluarea funcției de premier în 2027, când, conform protocolului Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR în vigoare, ar urma să aibă loc rotativă guvernamentală. Tradițional, funcția ar urma să îi revină lui Sorin Grindeanu, președintele PSD. PSD ar renunța la funcția de prim-ministru doar dacă liberalii acceptă să îl schimbe din funcție pe Ilie Bolojan, președintele PNL și premierul în exercițiu.

Mai mult, social-democrații sunt gata să ofere mai multe ministere USR-ului, dacă partidul își retrage, de asemenea, sprijinul pentru Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că nu mai are „energie” să gestioneze și atacurile din partea PSD, având în vedere urgențele guvernării. Totodată, premierul a spus că o criză este de așteptat, iar cei care o generează, în speță PSD, sunt cei care trebuie să „și-o și asume”. Asta nu înseamnă însă că premierul nu își pregătește strategia în cazul în care social-democrații ies de la guvernare.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, premierul Ilie Bolojan încearcă să își asigure continuitatea.