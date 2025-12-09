Nicușor Dan l-a invitat pe Emmanuel Macron în România. Președintele Franței va veni anul viitor la București

Şeful statului a fost întâmpinat de Garda de onoare şi aşteptat la intrarea în Palatul Elysee de Emmanuel Macron. Foto: Agerpres

Nicușor Dan a anunțat, marți, la Paris, că l-a invitat pe Emmanuel Macron în România și că președintele Franței a acceptat invitația și va veni la București în 2026.

”Avem o lungă istorie cu Franța și un viitor foarte așezat împreună”, a declarat președintele României, într-o conferință de presă, după întâlnirea de la Palatul Elysee. Nicușor Dan a spus că în cadrul discuțiilor, Macron a subliniat că investițiile franceze în România ”sunt investiții strategice, pe termen lung, nu speculative cum sunt altele”.

Șeful statului a menționat investițiile farnceze în industria de apărare - IAR Ghimbav - și a precizat că România dorește să facă din investițiile din programul SAFE pentru înzestrarea militară în ”investiții permanente”

Nicușor Dan a mai spus că și la Tarnița este o companie franceză interesată să investească în energie.

”Ne-am întâlnit cu zeci de reprezentanți ai companiilor franceze și am vorbit de oportunitățile de afaceri pe care putem să le avem, am vorbit de oportunitățile pe care industria de apărare lșe oferă și că anul viitor va exista la București un forum de afaceri”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan se află la Paris în prima sa vizită oficială în Franța. Emmanuel Macron l-a primit la Palatul Elysee și a făcut chiar și un selfie cu președintele român.