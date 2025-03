Nicușor Dan: M-am văzut cu Ilie Bolojan la Cotroceni, în calitate de prezidențiabil. Mi-ar plăcea ca premier, e un om serios

Nicușor Dan crede că va intra în turul 2 cu George Simion și că va beneficia de susținerea lui Ilie Bolojan.Sursă foto: Hepta

Nicușor Dan, candidat prezidențial independent și primar general al Capitalei, a dezvăluit miercuri, la Antena 3 CNN, că s-a întâlnit în urmă cu aproximativ patru săptămâni la Palatul Cotroceni cu președintele interimar Ilie Bolojan.

Dan a spus că el a solicitat întâlnirea, care a durat 30-40 de minute, și că i-a cerut președintelui interimar garanții în legătură cu corectitudinea procesului electoral din luna mai.

"Am discutat de garanții că procesul electoral nu va fi viciat. Am discutat aspecte tehnice. Am primit garanții că procesul va fi unul corect", a afirmat el.

Dan a fost întrebat dacă după o astfel de întâlnire se poate spune că președintele interimar îl susține în cursa prezidențială.

"Nu, deloc. Dacă era așa, (Bolojan) s-ar fi exprimat public", a răspuns el, adăugând că nu are intenția să-i solicite președintelui interimar alte întâlniri și catalogându-l pe acesta din urmă drept "om serios"

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă ar face un tandem cu Ilie Bolojan pe principiul "președinte - premier" în cazul în care ar intra în turul al doilea prezidențial.

Nicușor Dan: Într-un tur 2 în care intru cu George Simion, cred că Ilie Bolojan va fi de partea mea

"Într-un tur 2 cu George Simion, cred că Ilie Bolojan va fi de partea mea. Nu fac propuneri de care nu sunt sigur că se vor realiza. Mi-ar plăcea Bolojan premier, dar depinde de patru partide din Parlament și nu pot să mă pronunț", a răspuns el.

Dan arată că actualul președinte interimar nu-i poate acorda sprijinul în turul 1, întrucât coaliția din care provine a semnat un acord pentru sprijinirea lui Crin Antonescu în alegerile pentru cea mai înaltă funcție în stat.

De asemenea, primarul general a estimat că electoratul suveranist va avea un reprezentant în turul 2, "probabil, George Simion".

Nicușor Dan: Dacă turul 2 are loc azi, în turul 2 intră Crin Antonescu și cu mine

Pe de altă parte, el a apreciat că electoratul pro-occidental este mai mare decât cel "suveraționist-izolaționist" și că, dacă turul 2 ar avea loc astăzi, ar ajunge în finala prezidențială împreună cu Crin Antonescu.

Candidatul independent a mai spus că "în șase săptămâni (rămase până la alegeri)" se pot întâmpla multe și că, în general, are încredere în sondajele de opinie.

De asemenea, întrebat în legătură cu banii strânși din donații pentru campania sa, el a precizat că suma adunată până în prezent se ridică la "2,26 milioane de lei de la 7600 persoane fizice".

Dan susține că nu a primit până în prezent bani pentru campanie de la persoane juridice.