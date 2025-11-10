Nicușor Dan, mesaj pentru industria de apărare: Nu e nevoie să pornim de la zero. Companiile din România comunistă au toate utilităţile

Președintele României Nicușor Dan. Foto: Administrația Preizdențială

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că industria de apărare este necesar să fie crescută în Europa în mod accelerat, având în vedere actualul context, amintind de investiţiile realizate prin programul SAFE şi de situaţia în care se află companiile româneşti, conform Agerpres.

El a participat la Conferinţa AHK: Cooperarea în industria apărării între România şi Germania.

"Germania este principalul investitor străin în România, 17 miliarde de euro, 235.000 de români care sunt angajaţi în companii germane. Câteva exemple - 20.000 la Aumovio, 10.000 la Bosch şi aşa mai departe, în domenii de expertiză, electronică, microelectronică, componente de precizie, inclusiv, şi asta este foarte important - în zona de cercetare şi inovaţie.

Acum suntem într-un context pe care nu ni l-am dorit, dar suntem nevoiţi să creştem în Europa industria de apărare în mod accelerat şi această necesitate poate să reprezinte o oportunitate pentru economia noastră şi pentru colaborarea între România şi Germania", a declarat şeful statului.

Preşedintele a menţionat investiţia Rheinmetall în fabrica de pulberi din judeţul Braşov. "Această investiţie va avea nevoie de lanţuri de aprovizionare care vor fi locale şi va duce la un transfer de tehnologie şi know-how în piaţa de România", a evidenţiat el.

"Cred că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona de industria de apărare în Europa de sud-est. De ce? În primul rând, pentru că are o tradiţie.

Asta înseamnă că există oameni, chiar dacă companiile noastre, care vin dintr-o epocă în care România producea şi exporta mult, (...) în momentul de faţă, poate, nu sunt în situaţia cea mai fericită, totuşi ele au oameni care au încă o expertiză care poate să fie folosită şi, spuneam mai devreme, acei 235.000 de oameni dovedesc că în România avem oameni calificaţi pentru ce e nevoie pentru industria de apărare. Asta este istoria", a adăugat şeful statului.

A vorbit şi despre companiile din "România comunistă"

Potrivit acestuia, industria de apărare necesită tot mai multă tehnologie, iar "România stă destul de bine".

"Toate investiţiile necesare în facilităţi noi - nu este nevoie să pornim de la zero. Toate acele companii din România comunistă au toate utilităţile şi toate condiţiile geografice, de protecţie, de care au nevoie pentru a începe de la nişte condiţii care sunt deja îndeplinite.

Deci, avem o oportunitate de colaborare şi de asta mă bucur că acest eveniment are loc, în condiţiile în care know-how, o investiţie şi o abordare nouă pot să revitalizeze foarte repede oportunităţile industriei româneşti de apărare. Şi avem şi banii, Programul SAFE şi toate cele care vor urma vor stimula acest tip de producţie", a explicat Nicuşor Dan.