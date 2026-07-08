Nicușor Dan, prima reacție în cazul „azilelor groazei” din Bihor: „Statul român funcționează cu povești, dar nu avem cifre”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a avut miercuri prima reacție în cazul „azilelor groazei” din Bihor. El a spus, după summitul NATO de la Ankara, că „statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele de control”, subliniind că „România este un stat care funcționează cu povești, narative, politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre”.

„Statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele de control, iar rezolvarea acestora va fi un proces de lungă durată.

Acum, discutând strict de cazul de la Bihor, în primul rând, văzând imaginile și relatările, toată compasiunea pentru oamenii ajunși în această situație.

Trecând în operativ, cred că, și din nou e o problemă generală pe multe domenii, România este un stat care funcționează cu povești, narative, politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre”, a spus el.

Astfel, Președintele subliniază că „ne întoarcem la inabilitatea, neputința statului român de a funcționa cu strategii care să aibă indicatori clari”.

„Câți oameni sunt în această situație? Câte locuri sunt în centrele publice care să răspundă acestei nevoi de îngrijire paliativă? Câte locuri sunt în centrele private? Care este strategia statului român pentru ca această problemă să fie rezolvată în 3-5 ani?

Din nou ne întoarcem la inabilitatea, neputința statului român de a funcționa cu strategii care să aibă indicatori clari, numere. Și, în absența acestor tipuri de date, pe care, în sfârșit, poate viitorul guvern și un viitor ministru al Muncii ar trebui să le realizeze, avem fiecare câte o opinie și nu cred că ajungem prea departe”, a subliniat el.

Tribunalul București a respins cererea de arestare preventivă a lui Viorel Pașca, pe motiv că, „deși locațiile administrate nu funcționau cu respectarea cadrului legal, persoanele cazate beneficiau de spații amenajate pentru locuire”, iar alternativa azilelor ar fi fost „revenirea în stradă a bolnavilor”.

Viorel Pașca, proprietarul „azilelor graozei” de la Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost reținut pe 1 iulie, după ce a fost audiat timp de mai multe ore la sediul central al DIICOT într-un dosar privind exploatarea unor persoane vulnerabile. Au fost reținuți, de asemenea, și soția lui, cei trei fii ai cuplului, și o angajată.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că a dispus demiterea președintei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), Alexandra Zară, în urma modului în care instituția a gestionat cazul intervenției DIICOT din 30 iunie și a felului în care a administrat acest subiect de-a lungul anilor.