Nicușor Dan respinge scenariul unei alianţe PSD-AUR sau PNL-AUR: Nu suntem deloc acolo

Publicat la 19:06 26 Mar 2026 Modificat la 19:18 26 Mar 2026

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi seara că, în urma consultărilor cu partidele din coaliție, există o susținere clară pentru continuarea guvernării în aceeași formulă. Totodată, șeful statului a respins scenariile privind posibile alianțe PSD-AUR sau PNL-AUR, potrivit Agerpres.

Înainte de a participa la Gala Colegiului Medicilor din România – "Medic pentru România. România medicală contează", Nicuşor Dan a fost întrebat dacă va desemna un premier dintr-o posibilă alianţă PSD-AUR sau PNL-AUR, iar acesta a oferit următorul răspuns:

"Nu suntem deloc acolo. Am spus, repet, în toate discuţiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliţie, dorinţa tuturor este să continue să guverneze împreună".

Referitor la ideea că Ilie Bolojan ar reprezenta "problema" PSD, Nicuşor Dan a reiterat că cele patru partide, alături de minoritățile naționale, își doresc să guverneze și, totodată, sunt obligate să o facă împreună.

"Aceste patru partide şi minorităţile naţionale îşi doresc să guverneze şi, aşa cum am spus sunt obligate să guverneze împreună", a menţionat şeful statului în cadrul declaraţiilor din această seară.

În plus, Nicuşor Dan a afirmat că vede la partidele coaliţiei "raţionalitate" şi că îi va chema la discuţii pe lideri "de câte ori e nevoie".