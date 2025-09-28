Nicușor Dan s-a dus cu copiii pe Calea Victoriei să facă păpuși

1 minut de citit Publicat la 12:05 28 Sep 2025 Modificat la 12:10 28 Sep 2025

Nicușor Dan s-a dus cu copiii pe Calea Victoriei să facă păpuși de hârtie. FOTO Antena 3 CNN Andreea Dumitrache

Președintele Nicușor Dan a fost surprins, duminică, în timp ce participa cu cei doi copii ai săi la un atelier de creație pentru cei mici, pe Calea Victoriei.

În fotografii realizate exclusiv de Antena 3 CNN, Președintele Nicușor Dan stă la o măsuță, alături de fetița și băiatul lui, în timp ce confecționează păpuși din cârpe.

În acest weekend, pe Calea Victoriei este o nouă ediție a evenimentului Străzi Deschise.

În acest weekend, Calea Victoriei a devenit o promenadă culturală unde vizitatorii pot explora patrimoniul oraşului şi se pot bucura de momente artistice surprinzătoare.

În zona Parcului Kretzulescu, au loc demonstraţiile de pictură în aer liber organizate unde artiştii plastici care aduc arta mai aproape de trecători.

Un moment special are loc în zona Muzeului Naţional de Istorie a României, unde vizitatorii sunt invitaţi să participe la un flashmob muzical dedicat maestrului Sergiu Celibidache şi filmului „Cravata Galbenă”.

Programul artistic mai cuprinde şi minishow-uri spectaculoase de acrobaţie, susţinute de Circul Metropolitan Bucureşti în Piaţa Revoluţiei, iar la Casa Filipescu-Cesianu, publicul are ocazia să viziteze expoziţia tematică „Bucureştiul Nocturn”, alături de expoziţiile permanente „Muzeul Vârstelor” şi „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani”.