Nicușor Dan și-a depus candidatura la prezidențiale: Nu mă voi retrage. Dacă USR merge cu Lasconi, respect decizia lor

Nicușor Dan și-a depus candidatura prezidențială. Foto: Captură Antena 3 CNN

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, şi-a depus vineri candidatura prezidențială, transmite Antena 3 CNN.

El s-a deplasat la sediul Biroului Electoral Central cu dosarul de candidatură și lista de semnături.

"Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care au semnat pentru candidatura asta și, mai ales, tuturor voluntarilor care au muncit pentru ca această candidatură să poată să fie depusă. De asemenea, tuturor persoanelor care au donat pentru logistica acestei campanii și partidelor Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei, Partidul Drept, REPER, PNȚ Maniu-Mihalache, care au susținut toată această perioadă de pre-campanie, au făcut voluntariat pentru inclusiv pentru strângerea semnăturilor.

În campania electorală care urmează e vorba de o largă categorie de români, care sunt onești, care muncesc, care își plătesc taxele, care au bun simț și care cer foarte puține lucruri: cer ca vocea lor să fie auzită și ca autoritățile statului, pe care le plătesc, să lucreze pentru ei, să nu lucreze pentru niște găști.

În campania asta, vocea oamenilor se va auzi mult mai mult decât vocea politicienilor și de aceea mulțumesc încă o dată tuturor, miilor de voluntari care au muncit până acum.

Nicușor Dan: Românii au transmis în urmă cu trei luni politicienilor că "nu se mai poate"

Sunt optimist că ei și încă și mai mulți vor face campanie în continuare, pentru că e vorba de viața lor, a familiile lor și de viitorul acestei țări.

Acum trei luni am avut alegeri și mesajul românilor la alegerile de acum trei luni a fost că nu se mai poate. Că România e o țară coruptă, că instituțiile sunt confiscate de găști care funcționează pentru ele însele și nu pentru oameni, că statul aruncă bani și pune poveri pe mediul privat, că statul nu are o strategie pentru economie, cum nu are strategii pentru multe domenii. Că România are un potențial agricol și noi mâncăm mult din afară și că România nu are o voce, nu contează pe plan internațional.

Toți oamenii care au spus asta doresc o schimbare. Este însă rolul nostru că această schimbare să fie una în care România să fie un stat cu instituții care funcționează așa cum funcționează în Occident și nu cum propun unii, o întoarcere la o Românie fără instituții și o întoarcere la corupția anilor 90. Aceasta este miza acestei campanii electorale", a declarat Nicușor Dan, cu ocazia depunerii candidaturii prezidențiale.

Nicușor Dan, decis să candideze, cu sau fără sprijinul USR

El a subliniat că este decis să își mențină candidatura la prezidențiale.

Legat de candidatura Elenei Lasconi în numele USR și de demersurile acesteia legate de o retragere în favoarea lui Ilie Bolojan - care până în prezent nu s-au concretizat - Dan a spus în urmă cu câteva zile într-o emisiune TV: "E decizia USR-ului, e candidatul USR pe care îl respect. Candidatura mea merge mai departe".

El a adăugat că are o relație "foarte bună" cu Uniunea Salvați România, "implicit cu Elena Lasconi".