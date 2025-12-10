Nicușor Dan și Aleksandar Vucic au vorbit la telefon despre proiectele bilaterale dintre România și Serbia

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a purtat o discuţie prin telefon cu omologul său român Nicuşor Dan / foto: colaj Hepta/Getty Images

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a purtat o discuţie prin telefon cu omologul său român Nicuşor Dan cu privire la toate afacerile bilaterale de importanţă pentru cele două ţări, informează miercuri agenţia Tanjug, citată de Agerpres.

Într-o postare pe Instagram, Vucic a scris că cele două ţări sunt legate de o prietenie veche de secole, de apropiere şi cooperare în toate domeniile, şi şi-a exprimat convingerea că există încă mult spaţiu pentru întărirea dialogului politic şi atingerea de progrese vizibile în relaţiile economice aflate în progres dinamic.

„Acordăm o atenţie specială proiectelor energetice majore care contribuie la securitatea şi stabilitatea ambelor state. Unul dintre proiectele cu cea mai mare semnificaţie este autostrada Belgrad-Timişoara, cu care vom conecta cele două oraşe prin călătorii de numai o oră, iar ruta va întări şi mai mult legăturile noastre şi le va face viaţa mai uşoară cetăţenilor de cele două părţi ale frontierei”, a scris Vucic.

În aceeaşi postare, el a afirmat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne obiectivul strategic al Serbiei.

„De aceea, noi am stabilit sfârşitul lui 2026 ca termen limită pentru îndeplinirea tuturor reformelor necesare, şi suntem recunoscători României pentru sprijinul faţă de acest proces şi pentru disponibilitatea de a-şi împărtăşi experienţa”, a notat preşedintele sârb.

Totodată, Vucic a mulţumit României pentru sprijinul consecvent şi principial în favoarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Serbiei, precum şi pentru poziţia ei de nerecunoaştere a aşa-numitului Kosovo.

„Acest sprijin nu este doar respect faţă de dreptul internaţional, ci şi dovada prieteniei sincere dintre popoarele noastre”, a remarcat Vucic.

Pe de altă parte, el s-a declarat foarte încântat că România şi-a confirmat participarea la EXPO 2027, pe care preşedintele sârb l-a descris ca fiind un eveniment crucial pentru dezvoltarea Serbiei şi a regiunii.