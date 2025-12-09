Nicușor Dan spune că pentru el nu a fost o înfrângere la alegerile din București: E o înfrângere dacă nu intrăm în OSCE

Președintele susține că mandatul pe care îl are noul primar este mult mai important decât interesele sau tensiunile politice / Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, marți, în cadrul conferinței de presă susținută la Palatul Elysee, dacă rezultatele alegerilor locale din București reprezintă o înfrângere pentru el. Șeful statului susține că „o înfrângere ar însemna să nu intrăm în OSCE”.

Președintele e de părere că mandatul pe care îl are noul primar este mult mai important decât interesele sau tensiunile politice.

„Cu titlu general, eu cred că și dumneavoastră, media, și românii investesc foarte multă energie în momentul alegerilor, momente care sunt emoționale și cu mult mai puțină energie în a urmări procesul. De fapt, democrația este realizarea mandatului de către aleși. Mandatul pe care l-au dat oamenii prin vot.

Și e mai important mandatul decât votul. Dar spunând asta, o înfrângere pentru mine ar însemna să nu ne mai primească nimeni în Europa sau să nu intrăm în OSCE sau fel de fel de lucruri, nicidecum ce se întâmplă la niște alegeri locale în București.

Iar domnul Ciucu are un mandat. Problemele Bucureștiului sunt structurale tocmai pentru că de 25 de ani, Primăria Capitalei nu are o finanțare adecvată și n-a putut să investească în mari proiecte de infrastructură.

Banii ăștia s-au dus la fel de fel de lucrări pe la sectoare: părculețe, gărdulețe, panseluțe, borduri, bordurici. Eu, așa cum m-am pronunțat deja, vreau ca acel referendum de la sfârșitul anului trecut să fie pus în practică, astfel încât primarul Bucureștiului să aibă toată puterea pe care i-o dă un vot.

Adică bucureștenii au zis: vrem să fie domnul Ciucu primar. Foarte bine. Haideți să-i dăm primarului general banii și autoritatea de a semna pe urbanism pentru ca să gestioneze orașul ăsta”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan se află luni şi marţi într-o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.