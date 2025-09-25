Nicuşor Dan spune că Rusia nu e capabilă să atace NATO: "Şansele ca un război să se extindă dincolo de Ucraina sunt extrem de mici"

"Şansele ca un război să se extindă dincolo de Ucraina sunt extrem de mici", a spus Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus joi că "şansele ca război să se extindă dincolo de Ucraina sunt extrem de mici". Şeful statului a subliniat că, "în momentul de faţă, nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua". El a reiterat solidaritatea dintre ţările europene, subliniind că "eu chiar văd întârirea ei" (N.r. - întărirea solidarităţii).

"Noi avem o solidaritate occidentală cu Ucraina pentru că țările europene, chiar și cele mai îndepărtate, înțeleg că este o chestiune de securitate pentru Europa și de ordine internațională, o ordine care a adus pace și prosperitate. Rusia, având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele militare apelând la populație și influențând deciziile pe care, într-o democrație, populația le ia.

Toate aceste lucruri sunt conjugate cu o pedala de propagandă care spune: „Noi nu avem nimic cu voi. De ce nu lăsați Ucraina în pace, că e chestiunea noastră internă?”. În momentul de față, nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua, tocmai în încercarea de a destabiliza încrederea. În multe societăți occidentale există neajunsuri, desigur, dar asta nu înseamnă că trebuie să abandonăm modelul democratic", a spus Nicuşor Dan la Digi24.

"Sigur că, în momentul în care trimiți drone sau chiar avioane pe un teritoriu străin, evident că riști un incident care poate degenera. Important este că această solidaritate există — și eu chiar văd întărirea ei. Uniunea Europeană a fost de multe ori pusă în discuție, dar sub presiunea Rusiei, o văd acum mai unită atât la suprafață, cât și în discuțiile liderilor politici. Văd o determinare clară ca lumea aceasta pe care am construit-o să fie apărată.

Șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de Ucraina sunt extrem de mici, pentru că țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra. Imediat ce au intrat dronele în Polonia, a doua zi, la ora 10, a avut loc o întâlnire NATO. La câteva zile după, miniștrii apărării NATO au elaborat un plan de suplimentare a apărării", a adăugat şeful statului.