Nicușor Dan: Trebuie să avem grijă să nu fie tensiuni sociale care sa genereze probleme de securitate

2 minute de citit Publicat la 12:07 21 Noi 2025 Modificat la 12:38 21 Noi 2025

Nicușor Dan: "UE suferă la capitolul competitivitate economică din cauza lipsei de inovare". FOTO: Hepta

Președintele Nicușor Dan a atras atenția, vineri, că statele europene trebuie să aibă grijă să adâncească și mai mult disparitățile sociale. În caz contrar, există riscul de tensiuni sociale care ar putea crea probleme de securitate.

Șeful statului a spus, la evenimentul “High-Level Conference Cohesion2027+”, că UE suferă la capitolul competitivitate economică din cauza lipsei de inovare. Cu toate acestea, Nicușor Dan a subliniat că investițiile trebuie distribuite uniform, astfel încât toate statele să beneficieze de dezvoltare economică și socială:

“Dacă competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare a membrilor UE, o să avem o competiție între cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai puțin dezvoltate și țările mai dezvoltate. Asta va duce la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate. Unul dintre mesajele mele importante este că în zona de cercetare, dezvoltare, inovare trebuie să avem grijă la condițiile specifice pe care fiecare din țări l are și obiectivul nostru este să facem ca economia din zona Europeană să progreseze în fiecare dintre țările membre”.

Competiția globală a devenit mult mai intensă, a mai precizat șeful statului:

“Este o regulă foarte simplă, cine este mic este mai puțin competitiv față de cine este mare. Din cauza asta economia și noi toți am suferit foarte mult pentru că suntem fragmentați, deci este interesul nostru ca piața unică să devină consolidată și prin asta, economia Europei să fie mai competitivă”.

Nicușor Dan, despre provocările legate de securitatea Europei

În ceea ce privete securitatea Europei, Nicușor Dan a subliniat că este nevoie de întărirea flancului estic. De asemenea, președintele a mai spus că aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la UE ar întări securitatea europeană:

“Pe partea de securitate, evident răspundem cu toții la necesitate este mai prezentă în flancul estic. Salut preocuparea Comsiiei pentru flancul estic. Extinderea UE și în Moldova, și în Ucraina, și în Balcanii de vest nu este un act de caritate, este o investiție în securitate. România va susține, dar este nevoie ca toate aceste țări să facă, să se alinieze unor standarde pe care UE și le-a definit, și pentru acele țări, în special Republica Moldovaa, care doresc să intre în UE, România este un puternic susținător”.

Nicușor Dan a mai spus că liderii europeni “nu vor avea un jov ușor în această perioadă”:

“O să urmeze un an intens. Nu știu cine va avea un job ușor în această perioadă. Vom decide împreună cu toate concesiile pe care trebuie să le facem, vom decide împreună viitorul pe termen mediu al Europei”.

Liderii europeni discută despre o aderare mai rapidă la UE pentru Ucraina și Republica Moldova

Precizările lui Nicușor Dan au loc în contextul în care, mai mulți oficiali europeni au luat în calcul schimbarea regulilor de aderare la Uniunea Europeană, astfel încât unor state candidate să li se recunoască statutul de membru, fără ca acestea să beneficieze de dreptul de veto în cadrul structurilor decizionale, potrivit surselor citate de Politico.

Schimbarea regulilor de aderare ar reprezenta o încercare de a face lideri europeni, precum Viktor Orban, mai flexibili în ceea ce privește procesul de extindere către state, precum Ucraina sau Republica Moldova.

Totodată, 55 de membri ai Parlamentului European din 19 țări au transmis o scrisoare președintelui Consiliului European, Antonio Costa, prin care îi solicită să lanseze negocieri rapide pentru aderarea Republicii Moldova la UE.