Anatol Șalaru: „Dacă vor câștiga partidele lui Putin, acestea vor fi ultimele alegeri democratice din Republica Moldova”

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, avertizează asupra influenței tot mai mari a Rusiei la Chișinău și a pericolului pe care aceasta îl reprezintă pentru viitorul democratic al țării.

„Zilnic se găsesc sume uriașe de bani (cu care să cumpără voturile cetățenilor din Republica Moldova – n.r.). Vă amintesc că, cu doar două zile în urmă, s-a descoperit peste un milion de euro și s-a deschis implicarea companiei Lukoil. 500 de euro. Este o sumă foarte mare pentru oricine, în orice țară”, a declarat Șalaru, la Antena 3 CNN.

El a adăugat că săptămâna viitoare vor fi publicate anchete care vor scoate la iveală dimensiunea „fantastică și inimaginabilă” a influenței Rusiei în Republica Moldova.

Potrivit lui Șalaru, miza alegerilor din 28 septembrie este decisivă nu doar pentru Chișinău, ci și pentru războiul din Ucraina.

„Rezultatul războiului din Ucraina se joacă și în 28 septembrie, la Chișinău. Rusia are nevoie de Republica Moldova pentru a porni de aici o ofensivă spre Ucraina și de aceea sutele de milioane de euro care sunt investiți pentru a lua puterea la Chișinău nu sunt investiți în proiecte sociale, cum face Uniunea Europeană. Nu sunt investiți în drumuri, școli sau salarii, ci doar pentru a distruge. Pentru a destabiliza situația”, spune acesta.

Fostul ministru atrage atenția că o eventuală victorie a partidelor pro-ruse ar însemna sfârșitul democrației la Chișinău.

„Dacă vor câștiga alegerile partidele lui Putin, acestea vor fi ultimele alegeri democratice din Republica Moldova. Și nu exagerez când spun asta. Putin are nevoie de un guvern care să se impună în Republica Moldova și care va instaura o dictatură. Fiindcă vrea să atragă Republica Moldova în războiul împotriva Ucrainei. Și nu-i pasă că Republica Moldova își va trimite oamenii la război. Nu-i pasă că vor muri oameni! Nu-i pasă că Republica Moldova va fi izolată de toată lumea!”, susține el.

Șalaru a subliniat că miza acestor alegeri este viitorul european al Republicii Moldova.

„Putin, pur și simplu ne sacrifică pentru a-și atinge scopurile în Ucraina. De aceea, Republica Moldova își joacă viitorul acum. Aceste alegeri sunt cele mai importante. Dacă noi câștigăm, nici Putin nu va avea altă ocazie: în cinci ani, Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene”, a declarat acesta.

Antena3.ro a scris despre cum Kremlinul a cheltuit pentru acțiunile de propagandă și interferență în alegerile parlamentare de pe 28 septembrie de la Chișinău sume echivalente cu până la 2% din PIB-ul Republicii Moldova, pentru deturnarea acestei țări de pe parcursul ei european.

Republica Moldova se află în prezent în mijlocul unui război informațional continuu și tot mai sofisticat: Inteligență Artificială, influenceri, televiziuni fantomă, preoți și activiști de partid acționează în cadrul unei vaste mașinării de propagandă a Moscovei, a cărei țintă este asigurarea victoriei partidelor pro-ruse.