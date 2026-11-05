„Nu te poți califica la locul de muncă, când în joc sunt banii oamenilor”. Președintele PUCL Bucuresti cere plecarea lui Nazare

1 minut de citit Publicat la 11:26 05 Noi 2026 Modificat la 11:26 05 Noi 2026

Foto: PUCL București

Organizația de Tineret a Partidului UmanistConservator Liberal, alături de organizația PUCL București, a protestat joi, 5 noiembrie, în fața Ministerului Finanțelor, împotriva măsurilor de austeritate. Participanții au acuzat că povara ajustărilor economice este transferată asupra cetățenilor, iar tinerilor le sunt reduse șansele de a-și construi un viitor în România.

Potrivit unui comunicat transmis de partid, protestatarii au cerut politici orientate către investiții, dezvoltare și protejarea nivelului de trai. Mesajul lor a vizat efectele presiunii economice asupra populației, în special asupra studenților, pensionarilor și categoriilor vulnerabile.

Daniel Florea cere plecarea ministrului de Finanțe

Liderul organizației PUCL București, Daniel Florea, a criticat activitatea ministrului și a cerut înlocuirea acestuia.

„Cred că ministrul de Finanțe, care nu are nici studii economice, ar trebui să plece acasă și să lase locul cuiva care știe ce trebuie de făcut. Nu te poți califica la locul de muncă, când în joc sunt veniturile a milioane de oameni. Pur și simplu ministrul își bate joc de oameni”, a declarat Daniel Florea, potrivit comunicatului.

La rândul său, Alexandru Crișan, secretar general adjunct al PUCL, a acuzat că deciziile economice sunt luate fără o raportare la dificultățile cotidiene ale populației.

„Vedem cu toții astăzi ce înseamnă să iei măsuri economice doar cu niște tabele în față, fără nicio legătură cu realitatea economică. Iar cei care plătesc prețul măsurilor contabilicești sunt oamenii de rând, tineri, pensionari, categorii vulnerabile, tocmai cei care ar fi trebuit protejați”, a afirmat acesta.

Bursele și transportul studenților, în centrul criticilor

Anca Gadea, președintele organizației de tineret a PUCL București, a atras atenția asupra consecințelor pe care reducerea sprijinului pentru studenți le poate avea asupra accesului la educație și asupra bugetelor familiilor.

„Putem spune fără echivoc că o parte dintre măsurile de austeritate au fost îndreptate direct împotriva tinerilor și a studenților. De la reducerea fondului de burse și până la tăierile facilităților de transport, toate aceste măsuri nu au însemnat o mare economie la buget, în schimb pentru tinerii din România au fost lovituri grele”, a susținut Anca Gadea.

PUCL solicită reducerea risipei bugetare, utilizarea responsabilă a banilor publici și stimularea investițiilor. Formațiunea susține, de asemenea, că relansarea economică presupune predictibilitate pentru antreprenori, protejarea acestora în fața potențialelor abuzuri și reducerea fiscalității excesive.

Prin protestul de la Ministerul Finanțelor, reprezentanții partidului au cerut ca redresarea economică să fie construită în jurul nevoilor cetățenilor și al unor perspective reale pentru generațiile tinere.