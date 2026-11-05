Luca Niculescu l-a primit pe Elbridge Colby la Palatul Victoria: „SUA au fost și rămân mai mult decât un partener strategic”

Premierul României, Luca Niculescu, a avut o întâlnire cu numărul 2 din Pentagon, Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA Elbridge Colby, la Palatul Victoria. Niculescu a transmis, după întâlnire, că i-a subliniat acestuia că „Statele Unite au fost și rămân pentru România mai mult decât un partener strategic, fiind un aliat esențial în asigurarea securității noastre și a celei regionale”.

„L-am primit astăzi, la Palatul Victoria, pe Elbridge Colby, Subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, aflat în vizită în țara noastră.

Discuțiile aplicate au vizat modalitățile concrete de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, cu accent pe domeniul apărării, rolul determinant pe care SUA îl au în eforturile noastre de a face față provocărilor din ce în ce mai mari și mai complexe din regiune, precum și situația de securitate din zona Mării Negre, pe fondul războiului dus de Rusia în Ucraina.

I-am subliniat Subsecretarului american că Statele Unite au fost și rămân pentru România mai mult decât un partener strategic, fiind un aliat esențial în asigurarea securității noastre și a celei regionale, și i-am transmis aprecierea noastră pentru acest sprijin. La rândul ei, România este un aliat și un prieten de încredere, pe care SUA s-au putut întotdeauna baza, așa cum o arată și istoria recentă.

I-am prezentat eforturile Guvernului de a aloca resurse importante pentru apărare, chiar și pe fondul limitărilor bugetare, întrucât asigurarea securității cetățenilor noștri este o prioritate de nediscutat”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.

Astfel, premierul României subliniază că „am reafirmat oficialului american interesul țării noastre pentru o prezență militară și economică americană mai puternică în România”.

„Am evidențiat obiectivul Guvernului României de a respecta angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, concentrându-ne pe modernizarea capabilităților militare și pe creșterea investițiilor în industria de apărare și în infrastructura cu dublă utilizare.

Totodată, am exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic, menite să dezvolte baza industrială de apărare a țării noastre.

Am analizat situația de securitate la Marea Neagră, incursiunile zilnice de drone și atacurile asupra navelor comerciale, care afectează libertatea de navigație. Am evidențiat relevanța și rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică.

I-am reafirmat oficialului american interesul țării noastre pentru o prezență militară și economică americană mai puternică în România, expunând avantajele strategice și operaționale pe care le oferim pentru întărirea apărării NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic.

L-am asigurat că România rămâne profund atașată consolidării Parteneriatului Strategic cu SUA și întăririi relației transatlantice”, a adăugat el.

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, principalul strateg al administrației Trump în domeniul apărării, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu Președintele Nicușor Dan.

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a discutat și el, la sediul MAE, cu subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, și i-a transmis oficialului american că „România își intensifică contribuția pentru o NATO 3.0”.