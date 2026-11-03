Consilierul lui Mugur Isărescu avertizează: „Suntem pe marginea prăpastiei. Nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea”

3 minute de citit Publicat la 14:40 03 Noi 2026 Modificat la 14:40 03 Noi 2026

Consilierul lui Mugur Isărescu, Eugen Rădulescu. Foto: Agerpres

România se apropie periculos de o criză financiară, în timp ce politicienii amână reformele și continuă să cheltuiască bani pe care statul nu îi are, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. Într-un articol publicat pe Contributors.ro, acesta atrage atenția că datoria publică și dobânzile plătite de România au ajuns la niveluri îngrijorătoare, iar măsurile discutate de Guvern sunt departe de a rezolva problemele. La final, Rădulescu face și o aluzie la luxul afișat la botezul fiului lui Alfred Simonis, unde o haină de blană purtată de partenera lui Marcel Ciolacu a stârnit controverse.

În articolul său, Eugen Rădulescu compară viteza cu care se schimbă lumea, inclusiv în domeniul tehnologiei, cu felul în care România continuă să funcționeze după reguli administrative vechi de zeci de ani.

Acesta critică faptul că țara păstrează aceeași organizare teritorială de aproape 60 de ani, cu 41 de județe, peste 3.200 de unități administrativ-teritoriale și șapte primării în București, în timp ce populația multor localități mici este în scădere.

Problema cea mai gravă este însă, în opinia sa, situația finanțelor publice.

„Anul acesta a marcat depășirea pragului critic de 60% din PIB pentru datoria publică, aducând la pachet o povară colosală a dobânzilor: 3% din PIB în acest an și un prognozat 3,5% din PIB pentru anul viitor”, scrie Eugen Rădulescu.

Consilierul guvernatorului BNR avertizează că lucrurile s-ar putea înrăutăți dacă România nu reușește să își reducă deficitul bugetar. Unul dintre riscurile pe care le indică este pierderea calificativului recomandat investițiilor (investment grade), ceea ce ar putea face împrumuturile statului și mai scumpe.

Potrivit cifrelor prezentate de Rădulescu, România plătește o dobândă de aproximativ 7,2% pentru împrumuturile pe zece ani, comparativ cu 6,4% în Ungaria și 5,5% în Polonia.

În calculele sale, fiecare punct procentual suplimentar de dobândă înseamnă o povară de 8,45 miliarde de lei pentru buget.

În acest context, Rădulescu critică solicitările ministerelor pentru cheltuieli suplimentare de aproximativ 60 de miliarde de lei până la sfârșitul anului, sumă pe care o compară cu dobânzile plătite de stat într-un an întreg.

Reforma administrativă, criticată: „Impactul ar fi aproape zero”

Eugen Rădulescu consideră că reorganizarea administrativ-teritorială despre care se discută la nivelul Guvernului nu ar aduce economii suficiente.

El se referă la varianta comasării a aproximativ 400 de localități cu mai puțin de 1.000 de locuitori și susține că, deși multe dintre aceste primării nu își pot acoperi cheltuielile din veniturile proprii, eliminarea lor ar avea un efect prea mic asupra bugetului.

„În realitate, impactul ar fi aproape zero. Este drept, în aceste comune, veniturile proprii nu acoperă probabil nici măcar cheltuielile de încălzire a primăriei. Şi aşa, vorbim despre un efort de ajustare administrativă uriaș pentru o reducere de costuri neglijabilă”, afirmă acesta.

În opinia sa, România are nevoie de o reducere reală a cheltuielilor cu administrația publică, nu doar de modificări ale hărții administrative.

O altă problemă majoră este colectarea slabă a taxelor. Rădulescu susține că evaziunea fiscală depășește 10 miliarde de euro anual și critică lipsa unor măsuri eficiente pentru combaterea acesteia.

Consilierul lui Mugur Isărescu consideră că statul ar trebui să folosească mai mult tehnologiile moderne pentru a identifica evaziunea și a reduce pierderile de bani de la buget.

„Nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea”. Aluzie la petrecerea de lux a liderilor PSD

Eugen Rădulescu își încheie articolul cu un avertisment dur despre viitorul economic al României: „Suntem periculos de aproape de marginea prăpastiei. Dacă facem pasul în gol, nu va exista nicio salvare pentru mulți ani de acum încolo. Și, cu siguranță, nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea”.

Referirea la blana de șinșilă ese o aluzie la controversa provocată de petrecerea de lux organizată la Timișoara, cu ocazia botezului copilului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. La eveniment au participat mai mulți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu.

Una dintre cele mai discutate apariții a fost cea a Sorinei Docuz, partenera fostului premier, care a purtat o haină de blană despre care s-a speculat că ar costa mii de euro.

Marcel Ciolacu a respins însă informațiile privind prețul ridicat al hainei și a susținut că aceasta a fost cumpărată din Istanbul cu 500 de euro.