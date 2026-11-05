Două clădiri inspirate de munți, unite printr-un pod „în cer”, vor schimba orizontul capitalei Arabiei Saudite: Cum vor arăta turnurile

2 minute de citit Publicat la 11:24 05 Noi 2026 Modificat la 11:24 05 Noi 2026

Proiectul clădirilor Riymar Towers a câștigat selecția internațională cu arhitectura inedită. Sursa foto: Hepta/ Randare JSWD

Capitala Arabiei Saudite, Riad, se pregătește să primească un nou reper arhitectural: Riymar Towers, un proiect ambițios format din două turnuri înalte, conectate printr-un spectaculos pod suspendat. Inspirată de relieful montan din regiune și de arhitectura tradițională locală, construcția promite să devină una dintre cele mai atractive destinații de business și lifestyle ale orașului.

Proiectul a fost realizat de studioul german de arhitectură JSWD, care a câștigat cu el un concurs internațional, învingând alte patru companii participante. Propunerea sa a fost selectată pentru a crea un nou reper urban, cu o identitate arhitecturală puternică, în centrul capitalei saudite, potrivit Metalocus.

Echipa câștigătoare, selectată dintre cei cinci finaliști - Aedas (Emiratele Arabe Unite), AtkinsRéalis (Emiratele Arabe Unite), JSWD (Germania), Mesura (Spania) și ZHA Architects (Marea Britanie) - a reușit să răspundă provocării de a crea un proiect atractiv și distinctiv, care să completeze silueta urbană a centrului orașului Riad.

Prin această inițiativă, proiectul contribuie la transformarea profundă a orașului, în cadrul programului „Vision 2030”, care urmărește dezvoltarea culturii, ospitalității și turismului, încurajarea accesului cetățenilor saudiți la proprietatea imobiliară și consolidarea statutului capitalei ca oraș de talie mondială.

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Arhitectura noilor clădiri, inspirată de munții Tuwaiq

Cele două turnuri vor fi elementele principale ale unui amplu proiect de dezvoltare imobiliară, care va avea o suprafață construită de aproximativ 150.000 de metri pătrați. Complexul va funcționa ca un centru mixt de afaceri și lifestyle, reunind spații de birouri premium, locuințe și facilități dedicate unui stil de viață urban modern.

Arhitectura turnurilor este inspirată de munții Tuwaiq, un lanț de formațiuni calcaroase care se întinde pe aproximativ 800 de kilometri și traversează provincia Riad. Relieful este cunoscut inclusiv pentru spectaculoasele sale faleze, printre care se numără și formațiunea supranumită „Edge of the World” (Marginea Lumii).

Această inspirație naturală se regăsește în aspectul sculptural al clădirilor, ale căror forme par sculptate în piatră și fac trimitere la structurile geologice modelate de-a lungul timpului.

Arhitecții au integrat în concept și elemente inspirate de arhitectura tradițională din regiune, inclusiv de construcțiile locale din cărămidă de pământ (adobe).

Grădini, piscine și un pod suspendat „în cer”

Contrastul dintre volumele masive ale turnurilor și spațiile verzi este o altă componentă importantă a proiectului. Grădinile de tip oază, terasele amenajate cu vegetație și grădinile verticale vor aduce natura într-un ansamblu dominat de construcții înalte, oferind o alternativă la peisajul urban al capitalei.

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente va fi podul aerian (n.r. sky bridge) care va conecta cele două turnuri, transformând legătura dintre clădiri într-un element arhitectural central.

În plus, unul dintre turnuri va găzdui, la etajul 11, o piscină infinity cu vedere panoramică asupra orizontului orașului.

Proiectul include și trasee pietonale ample, concepute pentru a încuraja deplasarea pe jos și pentru a conecta diferitele funcțiuni ale complexului. Astfel, Riymar Towers nu va fi doar un ansamblu de clădiri înalte, ci o dezvoltare urbană care combină spațiile de lucru și locuire cu zonele de relaxare și vegetația.