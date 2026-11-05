Prima reacție a lui Zelenski după ce Trump a pierdut controlul Congresului: „Există speranță”

1 minut de citit Publicat la 10:31 05 Noi 2026 Modificat la 10:49 05 Noi 2026

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat miercuri speranţa că rezultatele pozitive obţinute de Partidul Democrat în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA vor genera un ajutor suplimentar pentru Ucraina, ţară aflată de peste patru ani şi jumătate în război cu Rusia, transmite Reuters.

Zelenski a declarat pentru postul public german de televiziune ZDF că speră ca schimbările implicate de preluarea controlului în ambele camere ale Congresului Statelor Unite de către democraţi să fie în avantajul Kievului.

''Le sunt recunoscător şi republicanilor, dar democraţii s-au declarat foarte clar în favoarea sprijinirii Ucrainei şi a furnizării de asistenţă pentru Ucraina'', a spus liderul de la Kiev.

''Democraţii vorbesc despre reînnoirea legăturii între Statele Unite şi Europa. De aceea, există speranţa că va apărea un echilibru de putere şi că vom primi mai mult sprijin'', a adăugat el.

''În cazul în care Congresul vorbeşte acum despre sprijin financiar solid sau asistenţă militară, aşa cum face şi demonstrează astăzi Europa, atunci acest lucru va fi pozitiv şi va avea un impact asupra lui Putin'', a afirmat şeful statului ucrainean, citat de ZDF.

În alte comentarii publicate de postul german de televiziune citat, Volodimir Zelenski a discutat despre sistemul de sateliţi Starlink dezvoltat de grupul SpaceX, al lui Elon Musk, şi despre rezervele sale faţă de opiniile lui Musk privind războiul.

''Suntem recunoscători lui SpaceX pentru că ne furnizează conectivitate. Acest lucru a fost foarte util la începutul războiului. Dar trebuie să spunem clar că nu ne place poziţia sa (a lui Elon Musk) despre acest război'', a explicat preşedintele ucrainean.

Zelenski a anunţat săptămâna trecută că Starlink şi versiunea sa militară, Starshield, folosită pentru misiuni ale dronelor de atac şi apărare antiaeriană, şi-au reluat operaţiunile la nivelurile existente înaintea introducerii limitărilor. Preşedintele american Donald Trump a respins acuzaţia că ar fi fost implicat în decizia referitoare la diminuarea parametrilor operaţionali ai Starlink.