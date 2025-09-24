Nu vor mai urma majorări de taxe și impozite, asigură Tanczos Barna: „E o certitudine”

Vicepremierul Tanczos Barna. Foto: Agerpres

Vicepremierul Tanczos Barna a dat asigurări că în perioada următoare nu vor fi majorări de taxe și impozite. Acesta a precizat că ținta de deficit bugetar de 8,4% pentru acest an se va realiza prin măsurile deja adoptate.

„România, nu putem nega, trece prin această criză bugetară, că nu este o criză economică, în niciun caz. Nu este o problemă a economiei reale, încă, dar se poate transforma într-o problemă a economiei reale, dacă nu reducem cheltuielile de funcţionare în sistemul public, dacă nu aducem mai multă eficienţă inclusiv în sistemul de sănătate, dacă nu suntem mai chibzuiţi pe banii de funcţionare şi nu alocăm mai mulţi bani pentru investiţii”, a declarat Tanczos Barna, miercuri seară, la Digi 24.

El a recunoscut că economia resimte efectele majorărilor de taxe și impozite, dar a subliniat că impactul lor a ajuns la apogeu și începe să se domolească.

„Economia este stresată în momentul de față de mai multe elemente. Majorările de impozite și taxe care au avut loc acum două luni, un impact imediat, dar care a atins vârful și începe să se domolească. Într-o lună, două luni de zile începe să scadă acest vârf al inflaţiei care a fost generat de mai mulţi factori: preţul la energie, taxe, impozite şi incertitudinea care tot timpul caracterizează perioadele în care se iau decizii grele în orice societate. Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, nu vor mai fi, e o certitudine, tot pachetul propus de Ministerul Finanţelor a fost asumat de această coaliţie, s-a terminat acel pachet”, a adăugat vicepremierul.

Tanczos Barna a precizat că respectarea deficitului de 8,4% se va realiza prin măsurile deja adoptate și prin optimizarea cheltuielilor statului.