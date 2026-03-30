Numărul 2 din PSD avertizează că partidul iese de la guvernare dacă nu pleacă Bolojan: „Concluzia e clară, nu putem continua”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu și secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Foto: Facebook/Claudiu Manda

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un avertisment dur privind posibila ieșire a social-democraților din actualul Guvern, motivând că „8 din 10 români spun că direcția guvernării este greșită”.

„A vorbi despre necesitatea stabilității este sinonim cu a persevera într-un dezastru”, afirmă Manda, menționând că a stat de vorbă în ultimele zile cu membri ai PSD din 20 de filiale.

Potrivit acestuia, partidul nu mai este dispus să gireze decizii care întârzie să apară atunci când românii au cea mai mare nevoie de ele:

„Se întrevede o concluzie clară! Nu putem continua să fim parte a unui act de guvernare care întârzie mereu să ia decizii în favoarea celor slabi (iar amânarea reducerii accizelor la carburanți este definitorie), dar grăbește măsurile în sprijinul celor mai bogați.. Vrem să continuăm într-o guvernare pro-europeană, dar cu un premier capabil să ia la timp decizii majore care să protejeze românii și economia. Nu mai putem funcționa ca până acum de dragul unei stabilități iluzorii, care ne afundă-n crize, sărăcie și suferință”, a transmis Manda.

Liderul social-democrat a ținut să sublinieze că PSD nu va accepta presiuni externe sau dictate din partea partenerilor de coaliție.

„Decizia ne aparține doar nouă, PSD! Rămânem dedicați valorilor europene, însă, în același timp, avem o responsabilitate la fel de mare de a schimba direcția greșită pe care actualul premier a impus-o țării noastre! Și cu siguranță vom face acest lucru”, a conchis Claudiu Manda.

Și Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat luni că PSD vrea să rămână la guvernare, dar fără Bolojan: „Nimeni nu susține să rămânem cum suntem acum”.