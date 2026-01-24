Oana Gheorghiu a anunţat ce planuri are Guvernul cu Tarom: "Mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara"

Oana Gheorghiu a anunţat ce planuri are Guvernul cu Tarom. Foto: Agerpres

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, în legătură cu strategia pe care o va aborda Guvernul faţă de Tarom că există "un plan de restructurare în curs, care este aprobat de Comisia Europeană, care se închide la finalul anului 2026, cu un buget alocat pentru a achiziţiona aeronave". Ea a adăugat, la Digi24, că a observat o "emoţie la nivelul societăţii pentru această companie" şi că "mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private, că vine cineva şi ne ia ceva".

Oana Gheorghiu a punctat, privitor la Tarom, că această companie "trebuie să existe".

"Ce pot să vă spun este că Tarom are un plan de restructurare în curs, care este aprobat de Comisia Europeană, care se închide la finalul anului 2026, cu un buget alocat pentru a achiziţiona aeronave. Dacă mă întrebaţi pe mine dacă trebuie sau nu să existe... Cred că există o emoţie la nivelul societăţii pentru această companie. Asta e percepţia mea. Deci, într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe.

Aş vrea să spun este că mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private, că vine cineva şi ne ia ceva. Cred că interesul statului român este să aducă plus valoare pentru societate, să aducă bani pentru societate nu să-i piardă. Iar felul în care a gestionat până acum lucrurile ne arată că nu a făcut-o bine. Şi atunci, dacă nu a fost bine, trebuie să luăm măsuri complet diferite de ce am luat până acum, ca să schimbăm lucrurile”, a declarat Oana Gheorghiu pentru sursa amintită.

Oana Gheorghiu a transmis că nu deţine informaţii despre o eventuală vânzare a Tarom:

"Nu am această informaţie, nu m-am implicat deloc special pe zona Tarom. Am încercat să coordonez procesul ăsta şi să asigur implementarea legislaţiei. Eu asta am făcut în aceste luni, practic am făcul planurile din construcţie. Am desenat arhitectura şi am susţinut ca această agenţie să devină mai puternică şi mai independentă".