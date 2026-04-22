Oana Gheorghiu acuză Ministerul Transporturilor că nu i-a trimis procedura de selecție a CA Portul Constanța: A spus că sunt date GDPR

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, miercuri, că a cerut Ministerului Transporturilor să îi trimită „întreaga procedură de selectare a Consiliului de Administraţie de la Portul Constanţa”, după ce ar fi primit mai multe sesizări prin care se arată că s-ar fi găsit mai multe nereguli. Ea a primit un răspuns în care i se spune că „informaţiile respective nu pot fi comunicate deoarece ţin de GDPR”.

Oana Gheorghiu a fost întrebată, laDigi 24, cum nu a primit informaţii în legătură cu selectarea unui Consiliu de Adminstraţie. Ea a spus că răspunsul Ministerului Transporturilor a fost că „sunt date care nu pot fi comunicate, că ţin de GDPR”.



„Este vorba despre Portul Constanţa. În spaţiul public au fost multe discuţii despre felul în care a fost selectat Consiliul de Administraţie, mai mult de atât am primit sesizări şi pe adresa cabinetului privind aceste nereguli, motiv pentru care am solicitat Ministerului Transporturilor nu doar contractele de mandat şi numele celor care au fost selectaţi, ci întreaga procedură, să înţelegem cum a decurs procedura, care a fost compania care a făcut această selecţie şi am primit acest răspuns că sunt date care nu pot fi comunicate, că ţin de GDPR”, a declarat Oana Gheorghiu.

Ea consideră că a fost vorba despre o lipsă de colegialitate.

„Este, într-adevăr, inadecvat răspunsul. În primul rând că e o lipsă de colegialitate, în al doilea rând că este o lipsă de respectare interinstituţională, pentru că interinstituţional nu vorbim despre date cu caracter personal, nu le cerea Oana Gheorghiu să le ducă acasă, le cerea cabinetul vicepremierului, iar cabinetul vicepremierul este un cabinet la dispoziţia premierului, aşa că e ca şi cum le-ar fi cerut premierul şi nu se poate”, a explicat Gheorghiu.

Ea a precizat că acele informaţii vor fi obţinute până la urmă.

„Le vom obţine, cu siguranţă, dar face parte din lucrurile cu care ne-am mai întâlnit în această perioadă de mici blocaje. Le vom obţine pe bază legală, cu siguranţă. Legea ne dă dreptul să le obţinem şi le vom obţine. Am trimis deja un răspuns formulat de juriştii noştri şi cu argumentele necesare. Dacă nu le obţinem de la minister, le vom obţine de la alte instituţii care le au”, a subliniat ea.

Vicepremierul a adăugat că s-a confruntat cu probleme similare şi din partea unor companii din energie.