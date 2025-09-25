Oana Țoiu anunță că a avut întâlniri la Washington pentru a pregăti vizita Președintelui Nicușor Dan în SUA

Ministrul Oana Țoiu a precizat că încă nu a fost stabilită o dată fixă pentru vizita lui Nicușor Dan în Statele Unite. Foto: Agerpres

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi, la Antena 3 CNN, că a avut mai multe întrevederi la Washington, înainte de Adunarea Generală ONU, pentru pregătirea vizitei pe care o face Președintele Nicușor Dan în Statele Unite la începutul anului viitor.

Întrebată dacă a discutat cu partenerii americani în vederea organizării vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite, Oana Țoiu a confirmat la Antena 3 CNN că a avut mai multe întâlniri privind acest subiect.

„Am avut și câteva întâlniri la Washington înainte de Adunarea Generală ONU și lucrăm pe palierele de securitate, palierul economic și legătura puternică cu diaspora română din Statele Unite ale Americii. Vorbim în continuare de începutul anului viitor și vom anunța în momentul în care va fi stabilită final data”, precizat ministrul Afacerilor Externe.

Donald Trump și Nicușor Dan au discutat la telefon la o zi după ce Președintele României a fost învestit în funcție. Președintele american a fost cel care l-a sunat pe șeful statului pentru a-l felicita pentru victoria în alegeri. Atunci, Nicușor Dan l-a invitat pe Donald Trump în România, iar liderul de la Casa Albă a spus că acceptă invitaţia. Tot atunci, președintele american l-a invitat pe Nicușor Dan în Statele Unite, iar Președintele României a acceptat invitația. Ulterior cei doi au avut un schimb de cuvinte rapid la summitul NATO.

Președintele Nicușor Dan a anunțat ulterior că vizita sa oficială în SUA este preconizată pentru începutul anului viitor, subliniind că aceasta va necesita o pregătire minuțioasă, în special pe dimensiunea economică.

Oana Țoiu a vorbit, la Antena 3 CNN, și despre discuțiile care au avut loc în marja Adunării Generale ONU cu privire la războiul din Ucraina. Ministrul de Externe a explicat că secretarul american Marco Rubio le-a transmis miniștrilor de externe ai țărilor UE și NATO că trebuie să elimine dependența de energia din Rusia.

„Obiectivul rămâne același: pacea în Ucraina, însă ne este clar tuturor acum că pentru asta trebuie crescută presiunea asupra lui Putin astfel încât să și acționeze în direcția păcii. Până acum între declarațiile dumnealui și ceea ce a făcut în teren sunt diferențe mari.

Declarația președintelui Trump a fost reconfirmată și de Marco Rubio în formatul de lucru pe care l-am avut aseară, unde a participat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, și ministrul de Externe ucrainean. A fost reconfirmat sprijinul pentru a susține mai departe Ucraina și pacea.

Am discutat despre creșterea sancțiunilor economice, specific despre decizia de a ajunge la o detașare completă de furnizare a energiei de către Rusia pentru țările parte NATO.

În acest moment concluzia noastră comună e că doar presiunea poate să-l aducă pe Putin la masa negocierilor cu adevărat”, a spus Oana Țoiu.



