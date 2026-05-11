Oana Țoiu apără, la Bruxelles, decizia României de a ajuta SUA pentru războiul din Iran: Aliații se susțin reciproc

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, la Bruxelles, că România a sprijinit Statele Unite atunci când Washingtonul a cerut ajutor, în contextul operațiunii militare din Iran. Întrebată despre susținerea logistică oferită de guvernul român, ministra de Externe a spus că poziția Bucureștiului a fost deja explicată de președinte și de premier. „Cred că președintele și prim-ministrul au menționat că, atunci când americanii ne-au cerut ajutorul, i-am susținut”, a afirmat Oana Țoiu.

Oana Țoiu a răspuns că decizia României a fost luată în Parlament, la propunerea președintelui, a prim-ministrului și a guvernului, și a vizat permiterea unui acces sporit doar pentru acțiuni militare defensive. Ministrul a precizat că acest acces se referă, de exemplu, la operațiuni de realimentare și la alte măsuri similare, fără a sugera implicarea României în acțiuni ofensive.

„Decizia României în Parlament, la propunerea președintelui, a prim-ministrului și a guvernului, a fost de a permite un acces sporit exclusiv pentru acțiuni militare defensive în ceea ce privește realimentarea, de exemplu, acest tip de decizii”, a afirmat Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a subliniat că, în domeniul apărării comune, sprijinul între aliați este firesc.

„Credem că, în ceea ce privește apărarea și apărarea comună, aliații se susțin reciproc”, a mai spus Oana Țoiu.

Au mai rămas doar două zile până la summitul B9 de la București, reuniunea dedicată securității pe flancul estic al NATO. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor transatlantice în creştere, în contextul în care aliații europeni se tem de posibile noi retrageri de trupe americane, după ce Trump a anunțat deja reducerea efectivelor din Germania.

Apărarea României la Marea Neagră, respingerea amenințărilor ruse, atragerea țărilor nordice în cadrul B9 și relația cu SUA, principalele teme discutate. Liderii țărilor baltice, Polonia, dar și reprezentanți ai țărilor nordice, sunt așteptați pe data de 13 mai în București. Șeful NATO, Mark Rutte. va ajunge și el în Capitală.



Polonia a anunțat deja că a cerut SUA ca militarii care vor pleca din baza militară Ramstein, din Germania, să fie relocațo în Polonia. România, după retragerea soldaților americani de la Baza Mihail Kogălniceanu, își dorește o prezență sporită, permanentă pe teritoriul țării a militarilor americani. Marea Neagră este din nou punct esențial în discuțiile care vor avea loc la Palatul Cotroceni