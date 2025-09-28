Oana Ţoiu, mesaj la ONU: „Am tras un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova”

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, și Antonio Guterres, Secretarul General al Națiunilor Unite. sursa foto: Facebook / Oana Țoiu

Republica Moldova și Ucraina au fost în centrul mesajului transmis de România la Adunarea Generală a ONU. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a denunțat campaniile de dezinformare și ingerințele rusești în alegerile de la Chișinău și a reafirmat sprijinul neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Totodată, şefa diplomaţiei române a cerut reformarea Consiliului de Securitate al ONU și a pledat pentru o pace justă în Orientul Mijlociu.

„Am tras un semnal de alarmă ferm privind situația din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare. Am denunțat campania de dezinformare și interferența externă malignă, orchestrată de Federația Rusă la o scară fără precedent, cu scopul clar de a submina dreptul suveran al cetățenilor moldoveni de a-și decide singuri viitorul”, a scris Oana Ţoiu pe pagina sa de Facebook.

Totodată, ministrul de Externe a reafirmat solidaritatea cu statul vecin aflat sub atac rusesc.

„Am reiterat sprijinul nostru de neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, a subliniat Ţoiu, arătând că România va continua să fie un partener de încredere în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli.

Reforma Consiliului de Securitate

Un alt punct esențial al intervenției a vizat reformarea Consiliului de Securitate al ONU.

„Este un nonsens moral și juridic ca un stat agresor să aibă puterea de a bloca, prin drept de veto, orice acțiune a comunității internaționale menită să oprească un război pe care tot el l-a început, neprovocat și neinvitat. Am cerut, în numele României, ca acest instrument fundamental pentru pacea globală să fie reformat pentru a reflecta realitatea dureroasă și pentru a nu mai putea fi paralizat de chiar cei care încalcă Carta ONU”, a declarat Oana Ţoiu.

Pacea în Orientul Mijlociu

În ceea ce privește conflictul din Gaza, România a cerut încetarea imediată a focului și eliberarea necondiționată a ostaticilor.

„Am subliniat urgența unei încetări imediate a focului în Gaza, eliberarea necondiționată a ostaticilor și garantarea accesului pentru asistența umanitară destinată populației civile. Am menționat implementarea soluției celor două state, abordare pe care România o susține de peste 30 de ani”, a punctat ministrul român de Externe.