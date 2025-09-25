Oana Țoiu, ținta unui fake news viral înaintea alegerilor de la Chișinău. MAE respinge categoric afirmațiile atribuite ministrului

1 minut de citit Publicat la 19:52 25 Sep 2025 Modificat la 19:52 25 Sep 2025

Oana Ţoiu, şefa diplomaţiei române. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat, joi, printr-un comunicat de presă, la o știre falsă care s-a viralizat pe rețelele sociale și care îi atribuia șefei diplomației române declarații nereale despre Republica Moldova. Ministerul a precizat că Oana Țoiu nu a făcut respectivele afirmații, subliniind că materialul este un exemplu clasic de război hibrid, menit să genereze tensiuni ideologice cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare de la Chișinău.

MAE precizează că videoclipul a fost publicat și distribuit larg pe conturi de pe rețelele sociale care au fost utilizate în alte campanii de manipulare denunțate de România și de alte state din UE și NATO.

Clipul viral folosește în mod fals sigla postului Euronews, mai atrage atenția MAE.

„Ministerul Afacerilor Externe denunță apariția în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declarații ale ministrului afacerilor externe. MAE respinge categoric acest conținut care atribuie fals ministrului român al afacerilor externe afirmații legate de Republica Moldova.

Acest conținut este prezentat într-un videoclip publicat și distribuit larg pe platformele de social media. Materialul prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare și interferență informațională străină denunțate de România și state partenere din UE și NATO”, a transmis MAE într-un comunicat de presă.

Ministerul Afacerilor Externe a adăugat că tacticile folosite în această postare virală sunt cunoscute și fac parte din războiul hibrid dus de Moscova, în contextul alegerilor din Republica Moldova.

„Postarea virală folosește tehnici, tactici și proceduri cunoscute și atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe rețelele sociale a conținutului fals pentru influențarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spațiul informațional al României, partenerilor și aliaților săi.

În contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice și de a susține narativele de propagandă statală”, se arată în comunicatul MAE.

MAE a precizat că a raportat postarea rețelelor sociale și a transmis informații despre acest videclip și Rețelei de Alertă Rapidă a UE.

„Astfel de campanii reprezintă un atac sistematic și grav la adresa libertății de expresie și informare. Ministerul Afacerilor Externe a raportat conținutul fals platformelor de social media, precum și autorităților române competente. Totodată, MAE a transmis în Rețeaua de Alerta Rapida (RAS) a UE informații despre acest conținut fals”, a conchis MAE.