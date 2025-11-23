Olguța Vasilescu spune că Ilie Bolojan „doar informează” în coaliție: „E obișnuit ca la Oradea, unde nimeni nu comentează”

Lia Olguța Vasilescu. Foto: Hepta

Olguța Vasilescu a criticat, la Antena 3 CNN, abordarea prim-ministrului Ilie Bolojan din coaliția de guvernare, despre care a spus că „doar informează” despre ce decizii urmează să fie luate, acuzând că acesta nu se consultă cu partenerii de guvernare. Primărița din Craiova a spus și că „e o chestiune de percepție” pentru că Ilie Bolojan „nu a lucrat în coaliție vreodată și n-a avut opoziție” la Oradea.

„La pachetul administrației publice locale, astăzi ne înțelegem că se reduc 25% din totalul de posturi ocupate, după care plecăm acasă, le spunem primarilor că asta e situația. Apoi, ne cheamă domnul Bolojan înapoi și ne spune că nu mai e de acord cu 25, că vrea 45. Poate e obișnuit ca la Oradea, unde nimeni nu comentează.

El informează. A venit și ne-a informat – „Eu cred că anul acesta salariul minim nu crește”. Ne-a informat, n-a fost nicio discuție. Ne-am gândit că mai e Consiliul Național Tripartit, unde sunt sindicate și patronate, adică lucrurile astea nu se fac așa. Sindicatele oare vor? Coaliția vrea? Pentru că până acum a fost doar o informare. Noi am spus că avem condiționalitate de la Comisia Europeană, avem o discuție de făcut cu partenerii sociali. (...)

E o chestiune de percepție, dl. Bolojan nu a lucrat într-o coaliție vreodată și nici cu opoziție. Pentru că la Oradea nu a avut opoziție. De multe ori, noi suntem opoziția din coaliție pentru că sunt chestiuni peste care nu putem trece. Sunt chestiuni de ideologie.

După ce ne-am luptat ani de zile cu Boc și PDL-ul, venim acum și spunem ce? Suntem de acord să tăiem pensii și salarii? Acolo unde e cazul și suntem nesimțite da, acolo deja am aprobat, în pachetele doi și trei unde a fost vorba de salariile acelea de zeci de mii de euro, bineînțeles că am fost de acord”, a declarat Olguța Vasilescu, invitată la Antena 3 CNN, duminică seară.