Ovidiu Cîmpean (PNL): Acordul cu Comisia Europeană pe deficitul bugetar arată seriozitatea Guvernului

Ovidiu Cîmpean. Sursa foto: Agerpres

Deputatul liberal Ovidiu Cîmpean, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, a salutat rezultatele vizitei premierului Ilie Bolojan la Bruxelles, subliniind că acordul convenit cu Comisia Europeană pe tema deficitului bugetar reprezintă un pas esențial pentru consolidarea imaginii României în plan european.

„Credibilitatea României nu se măsoară în declarații, ci în rezultate. Vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles și acordul încheiat cu Comisia Europeană reprezintă garanția că România este pe traiectoria corectă: deficitul scade de la peste 9% anul trecut la 8,4% în 2025 și la 6% în 2026. Este o dovadă de seriozitate față de români, companii și partenerii noștri europeni”, a scris Cîmpean pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că premierul Bolojan se bucură de încredere pe plan extern. „Pentru partenerii internaționali, Ilie Bolojan este astăzi cel mai credibil interlocutor român. Și asta pentru că în loc de promisiuni aduce fapte”, a precizat deputatul PNL.

Potrivit lui Ovidiu Cîmpean, Guvernul se concentrează în perioada care urmează pe un nou pachet de reforme, menit să aducă „eficiență mai mare în sectorul public, investiții pentru economie, reducerea risipei și a birocrației”.

Cîmpean a adăugat că rectificarea bugetară ce va fi aprobată în curând, precum și proiectele lansate recent arată că actuala echipă guvernamentală este concentrată „pe construcție și soluții, nu pe scandaluri”.