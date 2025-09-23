Parchetul cere ridicarea imunității de europarlamentar a Dianei Șoșoacă. Este acuzată de 11 infracțiuni

Diana Șoșoacă. Foto: Hepta

Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar a liderei SOS, Diana Șoșoacă. Această este urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, printre care 4 infracțiuni de lipsire de libertate și ultraj, 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război și promovarea unor doctrine antisemite.

„Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un membru al Parlamentului European. Solicitare de ridicare a imunității parlamentare.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

• 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

• 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

• promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

• negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

• ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale

Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul Parchetului.

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Șoșoacă a participat la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, la o comemorare dedicată liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, și altor 13 membri ai organizației de extremă dreapta.

Cu o lună înainte, în octombrie 2024, Parchetul General a deschis un dosar penal după ce europarlamentarul l-a omagiat pe fostul lider legionar.

În februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchet un denunț împotriva europarlamentarului, acuzând-o că promovează cultul dictatorului Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.

În 2022, Diana Șoșoacă a fost acuzată de lipsire de libertate, fiind reclamată de echipa televiziunii RAI UNO. Jurnalista italiană Lucia Goracci s-a întâlnit cu sentoarea Diana Șoșoacă pentru un interviu despre pandemie. Totul a degenerat într-un scandal încheiat la secția de poliție.



