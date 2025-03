Parlamentarii AUR încetează greva şi revin la şedinţele de plen şi în comisii. Aceştia vor purta banderole albe

Grupurile parlamentare ale AUR îşi vor relua participarea la şedinţele de plen şi la comisiile parlamentare, după o perioadă de grevă parlamentară, dar vor continua protestul prin purtarea unor banderole albe pe braţ. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Grupurile parlamentare ale AUR îşi vor relua participarea la şedinţele de plen şi la comisiile parlamentare, după o perioadă de grevă parlamentară, dar vor continua protestul prin purtarea unor banderole albe pe braţ, a anunţat, luni, liderul grupului de la Camera Deputaţilor, Mihai Enache, conform Agerpres.



Pe 12 martie, Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat, după decizia Curţii Constituţionale de invalidare a candidaturii la alegerile prezidenţiale a lui Călin Georgescu, că intră în grevă parlamentară alături de alte partide suveraniste.



"În urma unei consultări pe care am avut-o în rândul partidului, grupurile parlamentare AUR de la Camera Deputaţilor şi Senat au decis să continue protestul în Parlament prin purtarea acestor banderole albe pe braţ. Însă, de astăzi, vom relua participarea la şedinţele de plen şi la şedinţele comisiilor parlamentare", a afirmat Enache, într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.



Enache a adăugat că protestul AUR a fost un semnal de alarmă cu privire la "abuzurile antidemocratice, anticonstituţionale ce s-au derulat şi se derulează" în legătură cu alegerile prezidenţiale.



"A fost un semnal de alarmă pe care am vrut să-l tragem cu privire la abuzurile antidemocratice, anticonstituţionale ce s-au derulat şi se derulează în legătură cu alegerile prezidenţiale. Nu putem trece foarte uşor peste faptul că sunt candidaţi care nu au dreptul să participe în alegeri, deşi împotriva lor nu am văzut nicio dovadă. De aceea, pentru a menţine viu acest semnal de alarmă, vom participa la toate activităţile din Parlament purtând aceste banderole albe pe braţ", a declarat deputatul AUR.