Patru piloţi români trimiși în SUA la instructaj au primit peste 500.000 de dolari. Pe ce s-au dus banii. Miruță: "E strigător la cer"

Aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române. Ministrul Radu Miruță a dezvăluit că patru piloți trimiși de România în SUA la instructaj au primit peste o jumătate de milion de dolari. Foto: Getty Images

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat la Antena 3 CNN că patru piloţi de avioane F-16, care au fost trimişi de România pentru trei ani în SUA, la pregătire, au primit peste o jumătate de milion de dolari "doar pentru a-şi închiria o maşină pe perioada şederii".

Vehiculele trebuiau să le faciliteze piloților transportul între domiciliu la baza militară unde avea loc pregătirea.

Ministrul a anunțat că a ordonat "schimbarea acestei situaţii".

"Astăzi am dispus schimbarea acestei situaţii, care e strigătoare la cer şi, dacă vreţi, este un exemplu despre cum poţi să reduci major cheltuieli fără să afectezi nucleul Armatei Române.

Patru piloţi de F-16, trimişi pentru trei ani la un curs de pregătire în Statele Unite au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşinii. 70.000 de dolari pe an, de fiecare.

Asta înseamnă aproape două maşini pe an. Cu 30-40 de mii poţi să iei o maşină decentă, ca să te deplasezi de unde stai", a precizat ministrul Apărării.

Ministru: Cu banii primiți, piloții își puteau lua o mașină odată la șase luni

Miruță a insistat că, cu aceşti bani, piloții își puteau cumpăra o maşină "odată la 6 luni".

El a estimat că "nu suferă nimeni" dacă suma alocată pentru transportul piloților este diminuată.

"Da, suma e mare. Este enormă. Suma asta de bani s-a redus semnificativ, fără a-i lăsa pe oamenii aia să meargă cu bicicleta, că sunt ofiţeri ai Armatei române, care au o valoare fantastică. Armata Română investește în pregătirea lor acolo.

Dar ei nu suferă cu nimic, dacă se reduce suma asta. În schimb, câştigăm la buget aproape jumătate de milion de dolari", a estimat ministrul Apărării.