Petiție împotriva ministrului Mediului. Peste 8.000 de persoane îi cer demisia

Ministrul Mediului este acuzat că ar fi coalizat cu vânătorii de trofee și cu mafia lemnului, dar și că ar fi blocat inițiative legislative menite să protejeze ariile naturale și speciile protejate din România.

După uciderea ursului Arthur, între președintele organizației Agent Green, Gabriel Păun și Tanczos Barna s-a iscat un conflict.

Gabriel Păun a explicat, în exclusivitate la Antena 3, care este motivul pentru care acum îi cere demisia ministrului Mediului.

”Au trecut 6 luni de când domnul Tanczos Barna este ministru și am făcut un bilanț. Pe acest bilanț, somnul ministru a ieșit eminamente negativ pe toate palierele: deșeuri, schimbări climatice, păduri, arii protejate, urși. Practic, scandalul cu ursul Arthur nu a făcut altceva decât să forțeze ministrul să își dea arama pe față.

”În România oricând se poate inventa un urs problemă”

Dacă la început avea un discurs mai ponderat, acum se vede că se grăbește prin măsurile pe care dorește să le ia, să crească numărul de urși care pot fi împușcați într-un timp foarte scurt. Inițiativa cea mai recentă pe care a avut-o o ordonanță de urgență ar fi urmat să permită împușcarea unui urs, în maxim 24 de ore.

Am mers un pic pe firul problemei, am văzut la agențiile din străinătate că se promovează foarte mult împușcarea de urși în România, am sunat la unii dintre ei, le-am scris, m-am dat drept vânător și am înțeles că se rezolvă foarte repede pentru că în România oricând se poate inventa un urs problemă. Șia tunci, da, desigur că a trebuit să săm drumul la aceastp petiție, pentru că nu cred că avem un ministru care reprezintă interesele naturii, suportul vieții noastre a tuturor și a animalelor sălbatice care trăiesc acolo”, a declarat la Antena 3 Gabriel Păun, președintele organizației Agent Green.

