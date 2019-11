Petre Roman laudă miniștrii propuși în Guvernul Orban: „Cătălin Predoiu are experiență și știe unde a greșit când a fost ministru al Justiției”

sursă foto: captură antena 3

Petre Roman, primul premier post-decembrist, a precizat că o parte dintre miniștrii propuși în Guvernul Orban, sunt potriviți să-și asume responsabilitățile unei guvernări eficiente.

„Sunt câțiva miniștri pe care îi cunosc bine și sunt la locul lor. Bogdan Aurescu a avut o contribuție extrem de importantă la Curtea Europeană, pe el îl văd bine la Ministerul de Externe. Marcel Velea de altfel e un om echilibrat și mi se pare potrivit. Am o părere bună și despre Ionuț Stroe. Cătălin Predoiu are o experiență și știe unde a greșit când a fost ministru de Justiție. Am avut ocazia să discut des cu el. Am o părere bună despre capacitatea lui de analiză, de mobilizare. S-ar putea să fie un ministru al Justiției potrivit în acest moment”, a spus Petre Roman la Antena 3.