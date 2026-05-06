Petrișor Peiu anunță că AUR nu va susține un guvern din care nu face parte: „Niciun partid serios nu poate să facă asta”

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Foto: Agerres

Senatorul Petrișor Peiu a declarat că, din câte știe, președintele Nicușor Dan nu i-a invitat și pe liderii AUR la consultările de la Cotroceni. De asemenea, președintele Consiliului de conducere al AUR a reiterat că partidul nu va susține un guvern din care nu face parte, adăugând că nu vede, în acest moment, „cum se poate forma o majoritate” parlamentară pentru a învesti un nou Executiv, după ce Guvernul Bolojan a fost demis.

Petrișor Peiu a adăugat că și dacă ar fi lideri politici care s-ar răzgândi o viitoare majoritate parlamentară ar fi una „fragilă”.

„Eu v-am spus și ieri. Dacă toți liderii politici își păstrează ceea ce au spus sau promis înainte de moțiunea de cenzură, nu văd cum se poate face o majoritate. Și orice altă majoritate s-ar face va fi fragilă. Chiar dacă până la urmă se va răzgândi un lider politic, doi lideri politici se pot răzgândi, dar majoritatea tot fragilă va fi, că problemele rămân nu dispar”, a spus Peiu, miercuri, în Parlament.

Senatorul AUR a exclus un scenariu în care partidul condus de George Simion să susțină, din Parlament, un eventual guvern minoritar.

„În primul rând, noi, ca partid AUR nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte. E logic. Eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar, adică un guvern pentru a fi învestit trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri la moțiune, deci are o majoritate”, a explicat Peiu.

Întrebat dacă liderii AUR au primit vreun semnal că vor fi invitați la discuțiile de la Palatul Cotroceni, anunțate de președintele Nicușo Dan, Peiu a răspuns: „Din câte știu eu, absolut niciunul, dar nici nu cred că era de așteptat, după cum a comunicat domnul președinte”,

România se află în plină criză politică. Guvernul Bolojan a fost demis, marți, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

În timp ce social-democrații au anunțat că vor să rămână la guvernare și fosta coaliție să fie refăcută „poate ajustată” inclusiv cu un alt premier de la PSD, PNL și USR au anunțat că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și liberalii au anunțat chiar că vor trece în opoziție.

Mai mult, în timp ce președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că își dorește o soluționare rapidă a acestei crize politice, liderii UDMR se pregătesc de o criză politică prelungită. Vicepremierul demis Tanczos Barna a spus că va fi nevoie de „săptămâni, poate luni” pentru a se forma o nouă majoritate parlamentară.

Președintele Nicușor Dan a făcut apel la calm și a spus că vor avea loc, într-o primă etapă, discuții informale la Cotroceni cu liderii partidelor pro-occidentale. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, consultările vor începe chiar de astăzi.