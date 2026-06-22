Petrișor Peiu anunță că se retrage din conducerea AUR dacă Simion decide să voteze Guvernul Veștea: „Dezamăgirea e mare”

1 minut de citit Publicat la 19:33 22 Iun 2026 Modificat la 19:34 22 Iun 2026

Petrișor Peiu anunță că se retrage din conducere dacă Simion decide să voteze Guvernul Veștea. Foto: Agerpres

Liderul AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Antena 3 CNN că dacă partidul din care face parte va vota Guvernul Veștea în Parlament, în această seară, se va retrage din conducerea formațiunii și din funcția de președinte al senatorilor AUR. „Dezamăgirea e mare”, a spus Peiu.

Robert Kiss, jurnalist Antena 3 CNN: Cere AUR șefia Senatului în schimbul voturilor pentru Guvernul Veștea?

Petrișor Peiu: Eu nu am cerut nimic, am spus doar cî dacă se face o negociere vreodată, plecând de la ero, evident că orice om își dorește, dar în acest context eu nu am cerut nimic.

Care sunt scenarii din partidul dvs.?

Petrișor Peiu: Nu le știu, nu știu ce să le spun. Am discutat cu Simion dar vă pot spune doar poziția mea, nu mai risc nimic. Eu nu am cerut nicio astfel de poziție, nu o cer și nu o voi cere în acest context.

Dacă Simion va decide ca AUR să susțină Guvernul Veștea, care va fi poziția dvs.?

Petrișor Peiu: Să mă retrag din prim-planul vieții publice, să stau la cutie, în banca mea.

Veți pleca din AUR?

Petrișor Peiu: Nu am spus asta, că am avut o înțelegere și o respect, dar nu mai e bine să fiu în față.

Simt așa o ușoară dezamăgire.

Petrișor Peiu: Nu e ușoară, e mare, dar e o decizie nrmală. am fost xpus, mi-am spus punctul de vedere și dacă punctul de vedere acum este altul nu cred că mai e cazul să mai reprezint eu, stau liniștit în bancă, votez ce spune partidul și asta e. La încheierea mandatului plec acasă și gata...

Vă retrageți și din funcția de lider al senatorilor AUR?

Petrișor Peiu: Probabil, dar sigur nu voi mai apărea în public.

Ce s-a schimbat în ultimele zile și ore, de ce și-a schimbat Simion părerea?

Petrișor Peiu: Eu nu pot să vă răspund, nu știu.

Dacă AUR decide să voteze, dvs. personal cum votați?

Petrișor Peiu: Eu sunt un om serios, nu mă schimb după cum bate vântul.