Petrișor Peiu, despre o posibilă întâlnire a lui George Simion cu Olguța Vasilescu: "Când merge într-un oraș, se duce pe la primar"

1 minut de citit Publicat la 16:33 31 Aug 2026 Modificat la 16:39 31 Aug 2026

Petrișor Peiu a spus, că de obicei, George Simion se întâlnește cu primarii atunci când vizitează un oraș. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că partidul condus de George Simion nu negociază "formal" nici cu PSD, nici cu PNL pentru formarea unui noi guvern.

Întrebat dacă George Simion a discutat cu Claudiu Manda, secretarul general al PSD, Peiu a răspuns:

„Din câte știu eu, domnul Simion nu s-a întâlnit cu domnul Manda”.

În ceea ce privește o posibilă întâlnire cu Olguța Vasilescu, Petrișor Peiu a spus, că de obicei, George Simion se întâlnește cu primarii atunci când vizitează un oraș:

„Domnul Simion, ca și mine, suntem parlamentari, ne întâlnim tot timpul cu diverși parlamentari PSD. Asta nu știu...

Doamna Vasilescu e primar. Acum, dacă omul s-a dus prin Craiova, o fi trecut și pe la primărie. Nu știu... Eu știu că nu s-a văzut cu Claudiu Manda.

Domnul Simion, de foarte multe ori, când merge într-un oraș, se duce pe la primar”.

Petrișor Peiu a negat că au avut loc discuții între AUR și Ilie Bolojan:

„Nu există nicio negociere AUR-PNL. Nu avem o discuție formală pentru constituirea unei majorități nici cu PNL, nici cu PSD.

Nu avem nicio aliniere cu domnul Bolojan. Vorbim de mult despre alegeri anticipate. Dacă și alte partide observă că singura soluție democratică de ieșire din această situație, noi le zicem: bine ați venit în tabăra celor raționali”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat, luni, în contextul ședinței Consiliului Politic Național al PSD de la Sinaia, că nu are o majoritate pe care să o prezinte Președintelui Nicușor Dan pentru formarea unui noi Guvern. „Nu sunt în situaţia de a prezenta preşedintelui 233 de voturi”, a spus el, la Sinaia.

Partidul Social Democrat propune formaţiunilor politice care doresc să contribuie la formarea unei majorităţi parlamentare un acord politic cu 10 priorităţi pentru următorii doi ani, a anunţat, luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.