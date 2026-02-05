Pîslaru: "Comisia Europeană ne-a spus că jalonul legat de pensiile magistraţilor nu e îndeplinit"

Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru. Foto: Dragoş Pîslaru / Facebook

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a confirmat, joi, la Antena 3 CNN, că România se află în pericolul de a pierde 231 milioane de euro din PNRR, din cauza neîndeplinirii jalonului legat de reforma pensiilor magistraţilor. "Comisia Europeană ne-a spus că nu consideră îndeplinit jalonul, ne-a reafirmat formal acest lucru. Ne-a spus că termenul de 28 noiembrie era un termen final", a declarat Pîslaru. Amânările repetate ale CCR de a da o decizie în cazul pensiilor magistraților au dus la neîndeplinirea jalonului 215 din PNRR.

"Sunt într-adevăr 231 de milioane de euro, bani nerambursabili, pe componenta de grant din PNRR. Niciodată n-am pierdut, până acum, de la începutul PNRR-ului niciun euro. Dar aceşti bani sunt condiţionaţi de adoptarea acestei reforme a pensiilor speciale. Procesul a fost contestat la CCR, de teama unui grup de judecători şi procurori să nu-şi piardă privilegiile.

În al doilea rând, vineri a avut loc o ultimă discuţie formală şi am analizat unde suntem cu cererile de plată 3 şi 4 şi, în mod evident, Comisia Europeană ne-a spus că nu consideră îndeplinit jalonul, ne-a reafirmat formal acest lucru. Ne-a spus că termenul de 28 noiembrie era un termen final şi de-atunci, în intervalul pe care îl avem de 2 luni de zile, în care mai putea să mai aducem clarificări, din cauza unei amânări succesive, aproape deliberate, de 4 ori a deciziei pe acest subiect, în care Comisia ne-a spus formal că nu consideră jalonul îndeplinit. Prim-ministrul a spus asta şi în conferinţa de presă şi că, evident, aşteptăm cu toţii ce se întâmplă pe 11 februarie", a declarat Dragoş Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a adăugat că "oficial, nu este nimic pierdut până nu ai scrisoare oficială că e pierdut".

"Oficial, nu este nimic pierdut până nu ai scrisoare oficială că e pierdut. În discuţia formală de vineri, Comisia ne-a spus că jalonul nu e îndeplinit şi că banii nu pot fi recuperaţi de România.

Am întrebat şi noi ce s-ar întâmpla dacă ne-am îndeplini reforma chiar cu întârziere. E chestia cu dacă şi cu parcă. Demersurile guvernamentale vor continua, va exista această corespondenţă cu CCR în care să spună formal de situaţia dată, din partea mea, orice aş avea de trimis către CE, aş trimite instantaneu", a mai afirmat Pîslaru.