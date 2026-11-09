Plafonarea adaosului la alimente expiră pe 31 decembrie. Florin Barbu spune ce trebuie să se întâmple ca măsura să continue și în 2027

3 minute de citit Publicat la 14:33 09 Noi 2026 Modificat la 14:33 09 Noi 2026

Florin Barbu, ministrul Agriculturii. sursa foto: Agerpres

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsura prin care statul a încercat să țină sub control prețurile din magazine, expiră la sfârșitul acestui an, iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că decizia privind prelungirea ei trebuie luată pe baza unei analize făcute de instituțiile statului. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, ministrul a explicat că Guvernul ar trebui să aibă pe masă cifre clare despre efectele măsurii, inclusiv despre inflația la alimente, înainte de a hotărî dacă plafonarea rămâne așa cum e, dacă este extinsă la alte produse sau dacă dispare.

„În primul rând, plafonarea adaosului comercial expiră la 31 decembrie 2026. Sigur, aici, pentru a continua acest program, cred că ar trebui ca instituțiile statului – Consiliul Concurenței, ANAF, Institutul Național de Statistică –, atunci când au cifrele la 12 noiembrie, să facă o notă și o analiză dacă măsura a fost una benefică sau nu”, a declarat Florin Barbu.

Potrivit ministrului, documentul ar urma să fie discutat în Guvern, astfel încât decizia să fie luată înainte de 1 ianuarie.

„Această notă să fie prezentată în Guvernul României, pentru a discuta de la 1 ianuarie dacă mergem în continuare sau nu cu această plafonare. Sigur, îmi doresc foarte mult ca în această notă prezentată în Guvernul României să se arate foarte clar cât este inflația la nivel național, cât este inflația pe alimentele de bază și cât este inflația generată pe toate produsele agroalimentare”, a explicat el.

Barbu mai spune că o astfel de analiză ar pune capăt interpretărilor contradictorii despre o măsură pe care a introdus-o chiar el, în 2023.

„De aici ne putem da seama exact, ca să nu mai fie anumite interpretări văzute în spațiul public, dacă această măsura a fost una bună, aplicată încă din 2023, atunci când am venit cu această măsură în Guvernul României”, a adăugat ministrul.

Ce au făcut magazinele ca să nu piardă bani

Consiliul Concurenței, prin președintele său, Bogdan Chirițoiu, a arătat deja că marile lanțuri de magazine au găsit o cale de a compensa plafonarea. Chiar dacă alimentele de bază s-au ieftinit, prețurile au crescut la alte produse, precum detergenții, produsele de igienă personală sau cele de curățenie. Ministrul Agriculturii a confirmat această situație și a spus că scumpirile au atins și alte alimente care nu se află pe lista celor plafonate.

„Și la alte produse agroalimentare care nu sunt în lista alimentelor de bază. Această notă demonstrează ceea ce a spus Consiliul Concurenței. De aceea, această notă poate fi făcută de către Consiliul Concurenței, ANAF și Institutul Național de Statistică. Eu, ca ministru al agriculturii, nu pot intra în contabilitatea magazinelor de retail din România”, a spus Barbu.

Ministrul a lăsat deschisă și varianta ca plafonarea să fie extinsă la produsele la care Consiliul Concurenței a constatat adaosuri comerciale mari, fie ele alimente sau nu.

„Dar eu cred că această notă va clarifica în Guvernul României și va fi o decizie a Guvernului României dacă continuăm cu alimentele de bază sau suplimentăm cu anumite alimente pe care Consiliul Concurenței le-a identificat că au acest adaos comercial crescut, atât alimentare, cât și non-alimentare”, a declarat el.

„Trebuie să stimulăm consumul”

Florin Barbu mai susține că decizia finală aparține Guvernului, dar a avertizat că, dacă oamenii cumpără mai puțin, problemele se vor resimți în întreaga economie, inclusiv în fabricile care procesează alimente.

„Va fi o decizie în Guvernul României. Eu consider că trebuie să stimulăm consumul, pentru că, dacă nu stimulăm consumul, în perioada următoare o să avem o problemă, inclusiv cu fabricile de procesare”, a spus ministrul.

„Adică este un lanț economic care trebuie stabilizat odată printr-un document clar, făcut de instituții ale statului și prezentat în Guvernul României”, a mai declarat Florin Barbu.