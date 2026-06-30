Plafonarea preţului la motorină nu va fi prelungită. Augustin Hagiu, PSD: Ne-am opintit la Comisia de buget - finanţe

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Deputatul PSD Augustin Hagiu a anunţat marţi că plafonarea preţului la motorină nu va fi prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor, condusă de un reprezentant PNL.

"Ultima zi a acestei sesiuni parlamentare, eforturi depuse de noi, de grupul PSD în ultimele zile pentru a ajunge într-o situaţie favorabilă la pompe şi anume aprobarea Ordonanţei 19 dată în aprilie şi continuarea schemei care a stat la baza adoptării acestei ordonanţe de către Guvern. Suntem în situaţia în care astăzi ar fi trebuit să avem în plen un vot final pe acest PLX 339/2026 pentru aprobarea Ordonanţei 19. Am reuşit să rezolvăm cu adoptare la trei comisii acest proiect, din păcate ne-am opintit la o comisie, şi anume cea de Buget - finanţe. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat acolo, însă consider că dacă cumva factorul politic a determinat lipsa de interes a preşedintelui Comisiei de Buget din Camera Deputaţilor faţă de acest subiect, este din nou o dovadă de cinism politic", a spus Hagiu la Palatul Parlamentului.

El a afirmat că preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar fi putut "să dea un semnal" pentru urgentarea discuţiilor din comisie, astfel încât proiectul să ajungă la vot în plen.

"Este imposibil de estimat cu cât va creşte preţul unui plin la pompă de mâine. Am mai trecut prin aceste momente, eu nu eram deputat, mă ocupam în zona transporturilor. Nici transportatorii nu pot să-şi estimeze costurile operaţionale, nici cetăţenii care, iată, încep să plece în vacanţă, pentru că suntem deja într-o perioadă în care copiii au terminat şcoala şi se merge în vacanţă, nu îşi pot estima un buget al călătoriilor în ţară şi/sau în străinătate, pentru că nimic nu este stabil şi totul este volatil", a conchis Hagiu.