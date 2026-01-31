Plecări la vârful filialelor PSD din București. Rodica Nassar și Gabriel Mutu și-au anunțat demisiile

Rodica Nassar conducea această filială încă din 1996. Foto: Agerpres

Mai multe filiale PSD din București au rămas fără conduceri, după un val de demisii. Rodica Nassar, cea care conducea PSD Sector 2 din 1996, și-a anunțat demisia într-un mesaj scurt pe Facebook. La rândul său, Gabriel Mutu, care a condus 14 ani filiala PSD Sector 6, a anunțat că părăsește funcția.

Preşedinta PSD Sector 2, Rodica Nassar, şi-a anunţat demisia de la conducerea filialei partidului. Ea a postat pe contul său de Facebook mesajul: „Demisie”. Nassar conducea această filială încă din 1996.

Ulterior, și Gabriel Mutu şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6, motivând că această decizie „vine din dorinţa de a permite deschiderea unei noi etape de organizare şi consolidare a filialei, în interesul partidului şi al comunităţii pe care o reprezentăm”.



„După aproape 14 ani de la preluarea mandatului, am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6. Această decizie este una asumată şi vine din dorinţa de a permite deschiderea unei noi etape de organizare şi consolidare a filialei, în interesul partidului şi al comunităţii pe care o reprezentăm. În toţi aceşti ani, am avut onoarea de a reprezenta Sectorul 6 atât din funcţia de primar, cât şi din cea de senator, pe parcursul a trei mandate.

Consider că las în urmă o organizaţie matură, funcţională, precum şi proiecte care trebuie duse mai departe cu responsabilitate. Le mulţumesc tuturor colegilor pentru colaborare, efortul depus şi încrederea acordată de-a lungul anilor. Rămân membru al organizaţiei PSD Sector 6 şi voi continua să mă implic acolo unde experienţa mea poate fi utilă”, a afirmat Gabriel Mutu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Demisiile vin în contextul în care PSD a pierdut alegerile pentru Primăria Generală, unde l-a avut candidat pe Daniel Băluță, edilul Sectorului 4. Candidatul PSD nu a reușit să obțină nici locul doi, având un scor sub candidata independentă, susținută de AUR, Anca Alexandrescu.

În urma alegerilor din 7 decembrie, Ciprian Ciucu a devenit noul primar al Capitalei, cu 35,86% din voturi. Pe locul 2 a fost Anca Alexandrescu, cu 21,77% din voturi, iar pe 3 Daniel Băluță, cu 20,34% din voturi. Cătălin Drulă s-a clasat pe locul 4, cu 13,78% din voturi.