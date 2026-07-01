PNL acuză că dosarul prin care se cere anularea Congresului a fost repartizat la o fostă colaboratoare a Alinei Gorghiu

1 minut de citit Publicat la 19:50 01 Iul 2026 Modificat la 19:57 01 Iul 2026

Alina Gorghiu. Foto: Agerpres

PNL a anunțat că va solicita recuzarea unei judecătoare „colaboratoare a doamnei Gorghiu”, care va judeca o contestație a aripii Veștea, referitoare la Congresul Extraordinar al partidului de duminica trecută. De asemenea, PNL consideră că hotărârea judecătorească prin care Tribunalul București a anulat „provizoriu” noua conducere a liberalilor nu influențează în mod direct „realitățile din partid”.

, iar conducerea aleasă la Congresul extraordinar al liberalilor „își exercită pe deplin atribuțiile”.

„Suspendarea produce efecte numai pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc”, se arată într-un comunicat al PNL. „Prin

urmare, hotărârea judecătorească pronunțată astăzi nu poate afecta hotărârile adoptate de Congres”.

PNL apreciază că decizia Tribunalului București este „fără precedent” și care „eludează propria lege de organizare

judecătorească, potrivit căreia orice secție nou-înființată are nevoie de avizul CSM”.

„PNL va ataca, pe toate căile legale, Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 a Tribunalului București. Aceiași contestatari au înaintat mai multe cereri în instanță. Una dintre acestea, având ca obiect hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, are termen de judecată la data de 8 iulie 2026, dosarul fiind repartizat judecătoarei M.L., colaboratoare a doamnei Gorghiu, reclamantă în dosar”, se mai arată în comunicat.

Liberalii au anunțat că vor solicita recuzarea respectivei judecătoare.

PNL a mai anunțat că va depune la tribunal, conform legii, lista noii conduceri alese în cadrul Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, precum și modificările aduse Statutului PNL.