PNL răspunde acuzațiilor PSD privind votul împotriva prelungirii PNRR. Rareș Bogdan: „Nu a fost un vot pe acest lucru”

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan. Foto: Agerpres

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a răspuns miercuri la acuzațiile PSD potrivit cărora liberalii nu ar fi votat prelungirea PNRR în Parlamentul European. Într-o reacție pentru Antena3.ro, Rareș Bogdan spune că „nu a fost un vot” în acest sens și susține că PNL chiar a solicitat, „cu luni în urmă, o prelungire, care însă nu a fost acceptată de Comisie”. Ulterior, Siegfried Mureșan a spus că „PSD vinde o himeră și periclitează finalizarea reformelor și atragerea fondurilor rămase”.

„Aș vrea să fie foarte clar. Nu am votat împotriva prelungirii PNRR. Chiar noi am solicitat, cu luni în urmă, o prelungire, care însă nu a fost acceptată de Comisie. Nu a fost un vot despre PNRR.

PNRR are la bază Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, iar un regulament nu poate fi modificat printr-o opinie despre activitatea unei bănci, fie ea chiar și BEI.

Votul despre care se vorbește a fost un vot pentru un amendament depus de Grupul Stânga la raportul pentru 2025 referitor la activitățile financiare ale Grupului Băncii Europene de Investiții.

Ca să clarificăm lucrurile, acesta este doar un raport, putem să-i spunem și o opinie, despre activitatea BEI. Nu este un dosar legislativ. Nu are puterea unei legi. Doar regulamentele și directivele au efectul unei legi.

Acest gen de amendament la un raport de activitate are doar valoare declarativă. Nu este nimic mai mult decât un mesaj politicianist clasic”, a transmis Rareș Bogdan.

Siegfried Mureșan:

Și Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, a reacționat la aceste acuzații. El a spus, într-o postare pe Facebook, că „PSD vinde o himeră și periclitează finalizarea reformelor și atragerea fondurilor rămase”.

„Prelungirea PNRR este imposibilă în acest moment. PSD vinde o himeră și periclitează finalizarea reformelor și atragerea fondurilor rămase.

Comunicarea populistă a PSD privind posibilitatea prelungirii PNRR-ului României se bazează pe un amendament depus de Grupul Comuniștilor din Parlament la un raport irelevant. Raportul privește activitatea Băncii Europene de Investiții pe anul 2025, instituție care nu are niciun rol în gestionarea PNRR-urilor statelor membre”, a spus el.

Mureșan afirmă că, cu mai puțin de două luni până la închiderea PNRR, Comisia Europeană „nu doar că nu a propus o astfel de măsură, ci a transmis în mod repetat statelor membre să prioritizeze proiectele mature pentru a finaliza PNRR-urile până la 31 august”.

„Noi, Parlamentul European, prin raportul coordonat de mine, am solicitat Comisiei Europene, încă de anul trecut, prelungirea PNRR. Comisia Europeană nu a dat curs prelungirii. Cu mai puțin de două luni înainte de termenul-limită de finalizare a PNRR, Comisia Europeană – singura instituție abilitată, conform legislației, să decidă o eventuală prelungire – nu doar că nu a propus o astfel de măsură, ci a transmis în mod repetat statelor membre să prioritizeze proiectele mature pentru a finaliza PNRR-urile până la 31 august.

Prin urmare, PSD este liber să voteze lucruri irelevante. Noi, Partidul Național Liberal, ne ocupăm de lucrurile care contează.

Iar, în ceea ce privește PNRR, prioritatea este accelerarea reformelor. Mai avem foarte puțin timp pentru a finaliza reformele și a atrage restul fondurilor. Am ajuns în criză de timp deoarece, din prima zi în care a intrat la guvernare, în anul 2021, Partidul Social Democrat, în loc să accelereze implementarea PNRR, a vândut românilor himera unor renegocieri nerealiste ale PNRR-ului. Acest lucru a produs întârzieri. Dacă PSD continuă să vândă iluzia prelungirii PNRR, riscă să compromită și implementarea accelerată din ultimele săptămâni”, a afirmat el.

În final, el a cerut PSD-ului „să se alăture într-o sesiune parlamentara extraordinară pentru a adopta reformele”.

„Singura atitudine responsabilă este îndeplinirea ultimelor ținte și jaloane. Tocmai de aceea, chiar și acum, în timp ce majoritatea liderilor PSD sunt deja în vacanță, Guvernul condus de Ilie Bolojan finalizează ultimele proiecte legislative necesare pentru atragerea fondurilor rămase.

Cerem PSD să ni se alăture într-o sesiune parlamentară extraordinară pentru a adopta măsurile de reformă propuse de premierul Ilie Bolojan, necesare implementării PNRR”, a încheiat el.

Miercuri, Eurodeputații PSD spunea că s-a votat în Parlamentul European un text pentru prelungirea PNRR-ului, astfel încăt „statele membre să poată utiliza integral fondurile europene disponibile și să finalizeze investițiile deja începute”. Potrivit social-democraților, PNL ar fi votat împotrivă.