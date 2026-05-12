PNL și USR fac front comun în Parlament: „Vom stabili împreună un set de iniţiative legislative pe care ni le vom asuma”

2 minute de citit Publicat la 18:37 12 Mai 2026 Modificat la 18:42 12 Mai 2026

PNL și USR au început o colaborare parlamentară și spun că vor acționa împreună în perioada următoare pentru adoptarea reformelor legate de PNRR, accesarea fondurilor europene și continuarea măsurilor de reformă începute de Guvernul Bolojan. Liderii grupurilor parlamentare ale celor două partide s-au întâlnit marți pentru a stabili o strategie comună în Parlament și prioritățile legislative pentru următoarele luni.

Într-un comunicat comun, PNL și USR au anunțat că prima prioritate este protejarea fondurilor europene și adoptarea rapidă a mai multor legi asumate prin PNRR până la finalul lunii august.

Printre proiectele considerate urgente se află legile privind integritatea în funcția publică, reforma și digitalizarea ANAF, salarizarea din sectorul bugetar, decarbonizarea energiei, guvernanța companiilor de stat și Codul urbanismului.

Cele două partide avertizează că întârzierile pot costa România miliarde de euro.

„Fiecare lege neadoptată la termen înseamnă miliarde de euro pierdute, bani care finanțează autostrăzi, spitale și școli”, se arată în comunicat.

PNL și USR au anunțat că susțin și moratoriul parlamentar propus de Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Potrivit propunerii, toate partidele ar trebui să voteze proiectele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR și pentru accesarea programului european SAFE destinat apărării, indiferent de configurația viitorului guvern.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat după întâlnire că PNL și USR formează acum „cea mai importantă forță din Parlament”, cu un total de 133 de parlamentari.

„Încercăm să aducem lângă noi oameni responsabili (...) pentru a continua aceste proiecte importante pentru România. Sunt prioritățile României, nu ale USR, nu ale PNL”, a spus Abrudean.

Acesta a precizat că discuțiile s-au concentrat pe PNRR, accesarea programului SAFE, aderarea României la OCDE și continuarea reformelor economice și bugetare.

Potrivit lui Abrudean, în Parlament există în prezent aproximativ nouă proiecte de lege legate de jaloanele PNRR, iar neadoptarea lor la timp ar putea aduce penalități de peste 700 de milioane de euro pentru fiecare proiect.

La rândul său, lidera deputaților USR, Diana Stoica, a spus că întâlnirea reprezintă „începutul unei colaborări parlamentare” între cele două partide.

„Vrem, împreună, să avem o Românie modernă”, a declarat Diana Stoica.

Aceasta a anunțat că la următoarea întâlnire PNL și USR vor stabili un set comun de inițiative legislative pe care le vor susține în Parlament, în special în zona reformei statului.

Abrudean: PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD, indiferent dacă premierul e tehnocrat

PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD, indiferent dacă premierul este tehnocrat, a declarat, marţi, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

"Noi am avut poziţia foarte clar stabilită. PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD. Poziţia rămâne aceeaşi indiferent dacă este un premier tehnocrat. Câtă vreme PSD este în Guvern, PNL nu poate face parte din acel Guvern. Este decizia Biroului Politic Naţional foarte clară", a precizat Abrudean.