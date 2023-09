PNL: "A ieșit OUG pe Fiscalitate în transparență! Am apărat cota unică, așa cum am promis"

Partidul Naţional Liberal a anunţat că a ieșit OUG pe Fiscalitate în transparență. În acest sens formațiunea a prezentat ideile şi măsurile pe care le-au susținut pentru a proteja mediul de afaceri şi angajaţii din România. Iată concluziile.

Sursa foto: Facebook PNL

Potrivit deputatului PNL Maria Gabriela Horga, România este încă din 2020 în procedură de deficit excesiv din cauza cheltuielilor nesăbuite efectuate de guvernele din perioada 2017-2019. S-au adăugat multiplele crize la nivel mondial – pandemie, război, criză energetică, iar, totodată, România trebuie să se încadreze în tințele de deficit asumate în fața Comisiei Europene.

În acest context, aceasta subliniază că PNL s-a concentrat în ultimele luni pe găsirea soluțiilor pentru reducerea deficitului bugetar, dar în același timp să protejeze firmele și angajații lor.

"La guvernare suntem două partide cu viziuni economice și fiscale diferite, iar prioritatea PNL a fost de adoptare de măsuri de reducere a cheltuielilor statului care să aducă venituri substanțiale. Am refuzat să mutăm povara pe mediul privat și să mărim veniturile doar prin taxe. Am apărat cota unică, așa cum am promis.

Am respins mai multe măsuri de stânga cu impact negativ pentru mediul de afaceri și angajați, ceea ce se vede în forma legilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea",

În forma finală a pachetului de măsuri, se regăsesc o serie de idei pentru care eu și mulți colegi liberali ne-am luptat, și nu doar acum, am făcut-o în toți anii de când suntem în Parlament: