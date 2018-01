Foto: Facebook/Raluca Turcan

PNL va vota împotriva Guvernului condus de Viorica Dăncilă, a anunţat, miercuri, prim-vicepreşedintele liberal Raluca Turcan.



"Premierul desemnat este oglinda perfectă a ofertei PSD-ALDE pentru România. PSD şi ALDE au propus patru premieri într-un singur an. Şi-au dat jos propriile guverne, s-au luptat între ei, au susţinut oameni slabi şi vulnerabili, au ignorat aşteptările a milioane de oameni. Trebuie ca aceşti iresponsabili să plătească un preţ mare pentru ce au făcut din România şi cu toţii, cei cărora ne pasă, să tragem nişte învăţăminte: politica de calitate înseamnă vot pentru oameni responsabili şi profesionişti; înlăturarea PSD presupune prezenţa la vot şi vot pentru formule politice viabile. PNL va vota împotriva celui de-al treilea guvern PSD-ALDE. Şi-i va sancţiona la fiecare abatere. În plus, avem mult de muncă în partid, în Parlament, să ne consolidăm ca unică alternativa la PSD, pregătită să ofere un act de guvernare de calitate şi în interes public", a afirmat Turcan într-o declaraţie transmisă AGERPRES.



Ea susţine că obiectivul PSD-ALDE a fost, de la bun început, "scăparea hoţilor".



"Eu cred că niciun om normal nu mai poate crede că ţara are un viitor fără reducerea corupţiei şi a hoţiei. Iar PSD şi ALDE sunt incapabile să ofere acest lucru. Ei lucrează doar pentru hoţii aflaţi între ei sau în siajul lor", susţine liderul PNL.