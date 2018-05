Ponta, despre constituirea unui grup în Parlament: „Aştept mai mulţi parlamentari, dar trei sigur vin”

Foto: Facebook/Victor Ponta

Deputatul Victor Ponta, lider al Pro România, a declarat miercuri că aşteaptă înscrierea mai multor parlamentari în această formaţiune, afirmând că sigur vor veni încă trei, condiţii în care va putea să-şi constituie un grup parlamentar.



El a adăugat că a discutat acest aspect cu Ion Mocioalcă, preşedintele Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, care i-a amintit că nu poate forma un grup propriu, conform actualului regulament, pentru că trebuie să existe 10 parlamentari care au candidat pe aceeaşi listă.



Ponta consideră că este o veste bună: "Am venit cu domnul Mocioalcă şi mi-a dat o veste foarte bună - mi-a zis că nu putem să ne formăm un grup acum, din punctul lor de vedere, pentru că nu avem zece deputaţi care au candidat pe aceeaşi listă. Deocamdată suntem şapte. Probabil în zilele următoare vom fi zece şi, citându-l pe domnul Mocioalcă, depun cerere şi nu mai au motiv să mi-o respingă. Eu aştept mai mulţi, dar trei sigur vin, care au candidat pe listele PSD şi care sunt deputaţi".



Fostul premier a adăugat că era pregătit să atace această prevedere din regulament la CCR, dar acum nu mai este cazul.



"Eu am crezut că i-a pus domnul Dragnea şi resping orice. Atunci mă pregăteam să vorbim cum putem să atacăm la Curte, dar dacă domnul Mocioalcă mi-a dat vestea bună (...), eu m-am bucurat pentru că ştiu sigur că mai vin încă trei deputaţi. De fapt, când pleacă PMP-iştii şi băsiştii la Dragnea or să vină nişte pesedişti la noi. Noi suntem acum noul PSD, ei sunt noul PD. Eu cred că vine şi Băsescu la Dragnea, că totuşi sunt prieteni de mult şi probabil că se reunesc. Iubirea nu se uită de-a lungul anilor", a afirmat Victor Ponta.



Întrebat dacă va primi în partid şi foşti membri PSD calificaţi de opinia publică ca fiind "baroni", Ponta a răspuns negativ şi l-a dat exemplu pe liderul CJ Vrancea, Marian Oprişan, apreciind că din cauza lui "îl ura lumea".



"Am văzut-o astăzi la tv pe biata doamna Dăncilă tot cu Oprişan lângă şi mi-am adus aminte cum arătam eu cu Oprişan lângă. Şi nu mai vreau să păţesc acest lucru niciodată. Groaznic! (...) Acum am văzut-o pe doamna Dăncilă şi am înţeles de ce mă ura lumea pe mine", a susţinut fostul premier.