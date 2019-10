Ponta, despre liderii PSD: „Mie mi se pare că se sinucid şi vor să distrugă partidul”

Foto: Victor Ponta/ Facebook

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni că în interiorul PSD "e debandadă şi haos" şi a afirmat că liderii social democraţi "se sinucid şi vor să distrugă PSD".



"Ce este acum în conducerea PSD nu mai are nicio legătură cu PSD. În primul rând, în conducerea PSD, când am intrat eu, în 2001, erau oameni deştepţi. Acum, pe toţi dacă îi strângeţi de acolo nu strângeţi 10 neuroni. În al doilea rând, erau oameni interesaţi de social-democraţie, nu de broşe de mii de euro şi de baroni şi de sute de mii de euro cash plimbaţi pe aici. Mie mi se pare că se sinucid şi vor să distrugă PSD, asta vor să facă", a spus Ponta, la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că are grijă "de votanţii PSD şi de pesedişti".



"Eu am grijă de votanţii PSD şi de pesedişti. Pe cei buni îi iau la mine, cei răi să rămână cu Dăncilă şi cu baronii", a arătat Ponta.